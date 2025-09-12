Privatni istražitelj otkriva: 'Ovo su 3 sigurna znaka da vas partner vara'

Možda mislite da znate znakove koji ukazuju na varanje vašeg partnera, no stručnjaci tvrde da postoje barem tri ključna indikatora koja većina ljudi previdi. Chris Thomas, privatni istražitelj iz Velike Britanije, objasnio je tri manje poznate faze nevjere i kako ih možete prepoznati. Prema njemu, nije sve u tajnim porukama i noćnim izlascima – postoje jasni znakovi koje svatko može uočiti.

Prva faza: promjene u ponašanju prije varanja - Prva faza događa se prije same nevjere, ali znakovi su vidljivi onima koji pažljivo promatraju. “Sve se svodi na promjenu ponašanja”, kaže Chris za Mirror. Partner može iznenada pokazati interes za nove hobije ili mjesta koja ranije nisu spominjana.

“Novi hobiji su veliki znak, ali još važnije je kada partner počne posjećivati neobična mjesta. Posjet novoj pekari ili kafiću na drugom kraju grada, što je neobično za tu osobu, može biti znak upozorenja”, dodaje Chris.

Druga faza: tijekom varanja - Druga faza događa se dok nevjera traje, a promjene u ponašanju postaju očitije. “Partner će često započinjati sitne svađe. To mu daje izgovor da pobjegne od vas, možda ode u šetnju ili se izgubi na nekoliko sati kako bi razbistrio glavu”, objašnjava Chris. Ove svađe služe kao način da varalica oslobodi osjećaj krivnje i opravda svoje postupke.

Treća faza: nakon varanja - Treća i posljednja faza nastupa nakon nevjere i često je emocionalno zbunjujuća. Partner koji vara može vas zasipati ljubavnim bombama, pokazivati pretjeranu naklonost ili nuditi darove kako bi “poništio” svoje postupke. “To se događa u slučaju da se otkrije njihova varka, kako izdaja ne bi izgledala toliko loše”, kaže Chris.

S druge strane, partner vas može pokušati emocionalno ponižavati, čineći da se osjećate bezvrijedno. “Dok su s drugom osobom u fazi medenog mjeseca, s vama se vraćaju u tužnu, depresivnu stvarnost”, dodaje Chris, “Ako primijetite ovakvo ponašanje, ozbiljno razmislite o toj vezi i razmislite o izlasku iz nje”.