Prirodno čišćenje: Tri jednostavna sastojka mogu zamijeniti kemikalije

Prirodno čišćenje uvijek je bolji izbor nego čišćenje kemikalijama, ali za savršeno prirodno čišćenje potrebno je znati koje proizvode možete koristiti i na koji način, prenosi Real Simple. Od octa pa sve do pare, evo kako ćete na prirodan način očistiti svoje kućanstvo:

Ocat

Ocat je odličan za čišćenje površina u kućanstvu. Sve što trebate napraviti je ocat razrijediti s malo vode te tu smjesu iskoristiti za čišćenje površina. Uz to što ćete očistiti svu prljavštinu, riješit ćete se i bakterija koje bi se mogle nalaziti u vašem kućanstvu. No važno je znati da ocat nije namijenjen za dezinfekciju. Kako bi sredstvo moglo dezinficirati, mora ubiti gotovo sve mikrobe na površini, što ocat ne radi. Otopinu vode i octa možete koristiti za čišćenje kuhinjskih i kupaonskih površina, stakla, u perilici rublja, ali izbjegavajte na mramoru, granitu, kamenu i drvu jer kiselost može oštetiti površinu.

Esencijalna ulja

Esencijalna ulja pomažu prirodnim sredstvima za čišćenje da ugodnije mirišu, pogotovo ako ste novi u čišćenju i niste navikli na oštre mirise octa. Iako esencijalna ulja u sebi sadrže antibakterijska svojstva, nisu dovoljna jaka da bi samostalno bila učinkovita u sterilizaciji ili dezinfekciji.

Vodena para

Para je najbolje prirodno sredstvo za čišćenje jer je to ipak samo voda. Ona može pomoći u suzbijanju bakterija, ali i pomaže kod olakšavanja tvrdokornih mrlja te one postaju lakše za čišćenje, bez muke i napora. No važno je zapamtiti da paru ne možete koristiti svugdje - na obojenim površinama ona može uzrokovati guljenje, dok na drvu i mramoru može uzrokovati veća oštećenja.

