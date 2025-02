Pripadnice generacije Z odbijaju pozive da budu djeveruše: Razlog je vrlo jednostavan

Usred naglo rastućih troškova vjenčanja za zaljubljene parove, financijski teret i vrijeme potrebno za svadbene zabave prisiljavaju generaciju Z i milenijske djeveruše da odbiju nekoć priželjkivanu ulogu. Allison Cullman, potpredsjednica za brendiranje i strategiju na platformi za planiranje vjenčanja, rekla je za medij da su vjenčanja postala višednevni događaj, s porastom destinacijskih vjenčanja i porastom od 23 posto u broju dobrodošlih zabava u posljednjih godinu dana. Ekstravagantne ceremonije i trodnevni događaji dijelom su rezultat društvenih mreža, piše New York Post.

"Nekada ste imali časopise za vjenčanja i registratore. Sada imate više društvenih platformi koje su vam uvijek na dohvat ruke", objasnila je Cullman. Kako je objasnila, parovi sada pokušavaju zadovoljiti "nerealnu" ideju o tome kakav bi njihov veliki dan trebao biti, što je "daleko izvan" njihovog budžeta kao i njihovih svadbenih zabava. U kombinaciji s dugotrajnom prirodom pomaganja mladenki u pripremama i planiranju, djeveruše počinju odbijati pridružiti se svadbenoj zabavi.

Afrakomah Darko (27) rekla je da ju je "posao" djeveruše koštao nevjerojatnih 12 tisuća dolara. Financijski napor potaknuo ju je da se zavjetuje da će od sada na neodređeno vrijeme odbijati sve pozivnice za svadbene zabave, rekla je u videu na TikToku.

"Moramo normalizirati odbijanje uloge kume ili djeveruše," rekla je Stephanie Greenstreet, 27-godišnja kreatorica sadržaja iz Ujedinjenog Kraljevstva, u nedavnom TikTok videu. Nakon što je bila kuma svojoj sestri, shvatila je da je taj posao "težak", zahtjevan i krajnji test prijateljstva. Nije mogla zamisliti da preuzme iste odgovornosti za nekog drugog nakon toga.

Da bi izbjegla iznenadne troškove ili neočekivane terete za novčanike svojih prijateljica, njezina sestra objasnila je financijske troškove sudjelovanja svakoj djeveruši kada ih je pozivala da budu dio vjenčanja.

Prema Cullman, članovi vjenčane zabave očekuje se da prisustvuju čak šest ili sedam događaja vezanih uz vjenčanje. U to spadaju pripreme za mladenku, momačke i djevojačke zabave, zabava dobrodošlice, večera uoči vjenčanja i, naravno, sama ceremonija. Ne smijemo zaboraviti i sama planiranja vjenčanja.

"Za mladenke koje čitaju ovo, ako vam netko kaže ne za ulogu vaše kume ili djeveruše, stvarno mislim da trebate procijeniti je li to možda bilo najbolje," rekla je Stephanie, "Znam da vas može jako povrijediti kada nekoga pitate da vam bude djeveruša i uložite trud i mislite da je ta osoba stvarno posebna za vas, ali ako vam treba ono što vam one mogu pružiti, a one misle da to ne mogu, dugoročno ćete si uštedjeti".