Otkriveno zašto Generacija Z odbija ići na piće nakon posla: 'Oni su kolege, ne prijatelji'

Generacija Z u mnogočemu se razlikuje od prethodnih generacija. Tako mlađa generacija druženje s kolegama nakon posla smatra oblikom neplaćenog dodatnog posla. Radnici iz cijelog Ujedinjenog Kraljevstva na TikToku su izrazili svoj prijezir prema druženju s kolegama kada ne rade, čak sugerirajući da bi za to trebao biti plaćeni prekovremeni rad, piše Daily Mail.

Influencerica Brooklyn Norton na TikToku je pitala vole li ljudi još uvijek pića nakon posla, a ispod njezinog videa zaredali su se komentari pripadnika generacije Z. "Ako ne budem plaćen da budem tamo, apsolutno vam se neću pridružiti", "Plaćen sam da razgovaram s kolegama od 9 do 5, a ne poslije", "Osim ako druženje u društvu nije u radno vrijeme, ja ne sudjelujem. Oni su kolege, a ne prijatelji", samo su neki od komentara.

Stoga su dnevni događaji, kao što su grupni doručak, postali popularni među mlađim radnicima, a na TikToku se pojavljuje sve više videozapisa koji prikazuju te događaje, a koji se odvijaju u tvrtkama diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Tako se zaposlenici imaju priliku 'umrežiti' se sa svojim kolegama tijekom radnog dana.

Drugi korisnik TikToka također je povukao granicu između posla i prijateljstva. "Moj radni dan je završio. Ja sam profesionalac pa mogu obaviti posao, a da vam nisam prijatelj. Ako ne možete, onda ne bih zaposlio tako potrebitu odraslu osobu", rekao je. Slično mišljenje ima i Tara Berwin, čiji je TikTok video sugerirao da bi radije otišla letjeti nego ići na piće na poslu.

Nedavno izvješće pokazalo je da pića nakon posla izumiru, budući da sve više ljudi radi od kuće, a mlađe osoblje radije ne piju. Rezultati su pokazali da je 21 posto mlađih od 25 godina reklo da su potpuno izbjegavali piće prošle godine, što je porast u odnosu na 14 posto u 2017. godini.

Ova promjena u ponašanju navela je jedan think tank da sugerira poslodavcima da bi večernja druženja trebali zamijeniti aktivnostima koje se sviđaju radnicima. No, neki radnici ne žele ni to jer ne žele biti u društvu ljudi za koje kažu da im jednostavno nisu prijatelji, dok drugi priznaju da je provođenje više vremena nego što je potrebno s kolegama "iscrpljujuće" i "mučenje".

Neki korisnici TikToka skreću pozornost na to da je ideja da prisustvovanje poslovnim pićima može brže pomoći u usponu na korporativnoj ljestvici mit te da zapravo nećete dobiti mnogo ako odete iako ne želite. Stephen Adeoye, osnivač i izvršni direktor tvrtke Beyond Education, uključio je prihvaćanja pića na poslu na svoj popis triju stvari koje neće raditi u korporativnom Ujedinjenom Kraljevstvu.

"Neću biti pod pritiskom vršnjaka da idem na piće ako mi se ne ide. Mislim da mnogi ljudi misle da zapravo morate ići na posao piti da biste napredovali, iako to zapravo nije slučaj", rekao je.

No, i u generaciji Z postoje iznimke koje žude za kriglom piva poslije posla ili koktelom s kolegama. "Čini se da puno radiš s glupim ljudima. Volim ljude s kojima radim i uvijek sam spreman za piće. Lijepo je družiti se s njima izvan radnog okruženja. Obožavam to!", zaključio je jedan korisnik.