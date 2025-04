Primijetila je da se nešto događa s njezinom kozmetikom: Ono što je vidjela na snimkama sigurnosne kamere ju je šokiralo

Mnogi preljubnici vjeruju da će uspjeti sakriti svoje postupke, no u današnje digitalno doba, mnogi su otkriveni na načine na koje nikada nisu mislili. Tehnologija je omogućila da se mnoge tajne otkriju na neočekivane načine. Nekada je dovoljna samo jedna slučajnost da bi istina izašla na površinu, a osobe koje su mislile da su uspješno prikrile svoje afere, često bivaju uhvaćene.

Kreatorica sadržaja Alexa Losey iz Los Angelesa vratila se s poslovnog putovanja i odmah je osjetila sumnju kada je primijetila neobične otiske prstiju u svojoj kozmetici. Nije puno razgovarala sa svojim dečkom dok je bila odsutna jer nije odgovarao na njezine pozive i znala je da se nešto događa jer nikada nije koristio njezinu kozmetiku, pa je odlučila provjeriti snimke s kamere na ulaznim brata te je ostala zapanjena onim što je vidjela, piše Mirror.

Alexa i njezin partner nedavno su se preselili u novi dom, ali Alexa je znala da nešto nije u redu. Na poslovnom putu je bila dva tjedna i kada je došla kući, tada je primijetila da njezina skupa hidratantna krema ima otiske prstiju i mrlje od prljavštine, a bilo je očito da je korištena i njezina krema za tijelo, ispričala je u podcastu Unbothered.

30-godišnjakinja je primijetila i da njezini parfemi nisu na svom mjestu, a paketi koji su bili neotvoreni su bili ispremiješani. Odmah je znala da je u kući bila žena. Zatim je rekla da je njezin dečko postao sumnjiv kada ga je pitala za podatke za prijavu da bi pogledale snimke s nadzornih kamera te je tvrdio da kamere još nisu bile postavljene.

"Morala sam imati odgovore. Probudila sam se usred noći i tijelo mi je 'govorilo' da pogledam snimke. Iz prve sam pogodila lozinku, bio je moj datum rođenja. Prošla sam kroz snimke od dva tjedna kada me nije bilo i svaku je večer u 21 sat dolazila djevojka koja je izgledala identično kao ja", ispričala je Alexa.

Nakon što su vidjele snimku, Alexa i njezina prijateljica uspjele su ući u trag tajanstvenoj ženi s kojom se njezin partner viđao i vidjele su da je njezin dečko prati na društvenim mrežama. To joj je dalo potrebnu potvrdu i ideju za osvetom. Isprintala je snimke sa sigurnosnih kamera i oblijepila ih po njihovoj kući.

"Provela sam sate stavljajući snimke po cijeloj kući. U knjige, između laptopa, posvuda. Htjela sam biti sigurna da će to pronaći njegova mama, njegovi prijatelji, čistačica", objasnila je. Zatim je spakirala kofere i iselila se iz njihove kuće. Nakon nekoliko mjeseci, ljubavnica je pokušala stupiti u kontakt s njom, no Alexa je to odbila.