Varate li nesvjesno svog partnera? Novi trend otkriva kako je to itekako moguće!

Stručnjaci su progovorili o mogućim emocionalnim posljedicama sudjelovanja u sve prisutnijem ljubavnom trendu koji, tvrde, može ugroziti i ozbiljne veze. Ovaj trend ne uključuje fizički kontakt s nekim izvan veze, već se fokusira na male radnje koje se mogu smatrati narušavanjem povjerenja partnera. Helen Robertson je za news.com.au navela četiri ključna znaka koje bi većina parova prepoznala kao sudjelovanje u ovom trendu, prenosi UNILAD.

Riječ je o tzv. mikrovaranju (microcheatingu). Od održavanja aktivnog profila na dejting aplikaciji do privatne komunikacije s bivšim/bivšom, emocionalnih afera, pa čak i koketiranja s nekim online, a to uključuje i lajkanje gomile objava iste osobe na društvenim mrežama. Sve u svemu, postoji niz sitnih djela koja se čine u tajnosti, a koja mogu narušiti povjerenje i na kraju se smatrati mikrovaranjem.

Ali je li to stvarno varanje ako niste ušli u punu emocionalnu vezu s nekim ili ako niste fizički ostvarili svoje želje? To je nešto što vi i vaš partner trebate definirati kroz razgovor o granicama i očekivanjima unutar vaše veze – i što vi smatrate varanjem. 'To je varanje ako vašem partneru to ne bi bilo drago, ako ne zna za to ili ako mu ne bi bilo ugodno da to sazna', tvrdi psihologinja iz Berkeleyja u Kaliforniji i voditeljica podcasta Relationships Made Easy, Abby Medcalf.

Kako znati vara li vas partner na ovaj način? Ako je često na mobitelu i postane nervozan kada treba odgovoriti na poruku pred vama ili kad gledate u ekran, možda bi bilo dobro iskoristiti ovaj članak kao povod za iskren razgovor o granicama. Terapeut i vlasnik savjetovališta Just Mind u Austinu u Teksasu, William Schroeder, naglašava da postoji put povratka iz mikrovaranja kroz iskreno preispitivanje što oboje zaista želite i očekujete od veze te jeste li to jedno drugome u mogućnosti dati.

A ako ste vi ti koji ste se upustili u mikrovaranje? Psiholog Ty Tashiro, autor knjige The Science of Happily Ever After: What Really Matters in the Quest for Enduring Love, rekao je za NBC: 'Iako mikrovaranje ne uključuje fizički kontakt s nekim izvan veze, važno je ne umanjivati riječ ''mikro'' i zapamtiti da je ključna riječ ipak ''varanje''. Kada se izda partnerovo povjerenje, to uvijek ima emocionalne posljedice – kako za dobrobit partnera, tako i za integritet veze.'

