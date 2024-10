Preporučio ju je kirurg: Ovu vježbu biste trebali izvoditi ako želite živjeti dulje

Dr. Nick Pappas, certificirani kirurg za ruke u području New Orleansa, podijelio je vježbu za koju vjeruje da će vam pomoći da živite dulje. "Ako postoji jedna vježba koju biste trebali pokušati raditi dosljedno, to bi bili čučnjevi. Nemojte preskakati dane kada trebate vježbati noge i možda ćete živjeti dulje ili ćete barem biti zdraviji", napisao je Pappas uz video koji je objavio na TikToku, piše New York Post.

Pappas je istaknuo da nakon 35. godine ljudi gube 1 do 2 posto mišićne mase godišnje, što je fenomen poznat kao sarkopenija. Zato je očuvanje mišićne mase ključno kako starimo. Čučnjevi, tvrdi Pappas, primarno rade na tri najveće skupine mišića u donjem dijelu tijela. Klinika Cleveland izvijestila je da čučnjevi mogu sagorjeti kalorije, poboljšati držanje, stabilnost i ravnotežu.

Megan Roup, slavna trenerica, objasnila je kako se pravilno izvode čučnjevi. Noge trebate raširiti lijepo i široko, a prsa držati ponosna dok se vraćate na težinu svojih peta. Zatim zapalite gluteuse i stisnite se natrag. Uobičajene pogreške u čučnju uključuju pogrbljenost leđa i pretjerano istezanje kukova. "Čučnjevi se mogu raditi s ili bez otpora. Tjelesna težina je dovoljna ako imate problema s kukovima, leđima ili koljenima. Međutim, otpor je bolji za izgradnju i održavanje mišića", objasnio je Pappas.

Ako imate bolove u koljenima, možete raditi neke od modifikacija čučnjeva, uključujući izbjegavanje niskog čučnja, okretanje nožnih prstiju prema van za oko 30 stupnjeva i usvajanje širokog stava. A ako čučnjevi za vas nisu opcija, Pappas je predložio hodanje na traci za trčanje pod nagibom od 6 ili više stupnjeva. "Prijatelji ne dopuštaju prijateljima da preskoče dan za noge!", zaključio je.