Potrošila je 270 tisuća kuna da dokaže da joj je stražnjica prirodna: 'Ne volim kad mi govore da sam umjetna'

Jessica Rast, model iz Kanade, otkrila je kako je ništa neće spriječiti kako bi svojim vjernim obožavateljima pokazala da je njezina stražnjica prava, odnosno da nije proizvod plastičnih operacija. Zadnji potez kojim je dokazala da je prava koštao ju je gotovo 270 tisuća kuna, a i dalje ne planira stati, kako prenosi Daily Star.

Ljuta zbog mišljenja njezinih pratitelja da joj stražnjica nije prava, odlučila je platiti plastičnom kirurgu da provjeri njezinu anatomiju te dokaže da nije imala nikakvih plastičnih operacija.

- Mnogi ljudi misle da je moja stražnjica lažna jer je okrugla i oblikovana. Iskreno, ovi komentari su me rastužili jer su me optužili da mi je tijelo lažno. Stvarno me to pogađa jer sam u potpunosti prirodna. Radim na njemu u teretani sa svojim osobnim trenerom - ispričala je Jessica.

Održavanje izgleda pripisuje veganskoj dijeti, a kaže kako joj ona i pomaže da održava svoje zdravlje. No, najviše je zaslužno rigorozno treniranje od rane dobi.

- Bila sam profesionalna klizačica i od djetinjstva se bavim treninzima koji su pomogli u oblikovanju mog tijela - otkrila je.

Sada, kako bi jednom i zauvijek stala na kraj ovim glasinama, na svojim društvenim mrežama podijelila je rendgensku snimku svoje stražnjice.

- Želim stati na kraj svemu, nadam se da će ovo pokazati istinu - rekla je Jessica.

