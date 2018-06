Postoji povezanost hrane iz mora sa seksualnim životom i bržim začećem

Parovi koji jedu mnogo hrane iz mora imaju više spolnih odnosa i brže osiguraju potomstvo u odnosu na one koji izbjegavaju školjkaše ili srdelice, pokazalo je američko istraživanje.

Znanstvenici su pratili 500 parova u Michiganu i Teksasu tijekom jedne godine tražeći od njih da bilježe potrošnju hrane iz mora i učestalost spolnih odnosa. Istraživanje je pokazalo da su izgledi za spolni odnos bili 39 posto veći u dane kad je par konzumirao plodove mora.

Do kraja godine 92 posto parova koji su barem dva puta tjedno na jelovniku imali morske specijalitete začelo je dijete u usporedbi sa 79 posto onih koji su jeli manje ribe i školjkaša. Povezanost između morske hrane i plodnosti ostala je i kad se uzelo u obzir učestalost spolnih odnosa.

“Dok povećanje seksualne aktivnosti može biti jedan bihevioralni mehanizam koji povezuje unos morske hrane i veću plodnost to nije jedini mehanizam", kaže voditeljica studije Audrey Gaskins, nutricionistica s harvardske škole javnog zdravlja u Bostonu.

“Smatramo da uočena veza morske hrane i plodnosti, neovisno o seksualnoj aktivnosti, može biti posljedica poboljšanja u kvaliteti sjemena, menstrualnog ciklusa i kvalitete embrija. Ranija istraživanja uočila su te pozitivne učinke povećanog unosa morske hrane i masnih kiselina", kaže Gaskins.

Liječnici savjetuju pacijente da barem dva puta tjedno jedu ribu bogatu omega 3 masnim kiselinama poput lososa, skuše, haringe ili tune jer je unos tih kiselina povezan sa smanjenjem rizika srčanog i moždanog udara.

No ženama koje žele začeti sugerira se da ne jedu više od tri puta tjedno ribe kako bi izbjegle izlaganje živi koja može izazvati prirođene poremećaje djeteta i ima je dosta u morskim psima, sabljarkama, skuši i tuni.

Znanstvenici su utvrdili da su muškarci koji su jeli više morske hrane u godini prije istraživanja imali češće spolne odnose u odnosu na muškarce koji su jeli manje plodova mora dok kod žena ta veza nije bila toliko jasna, pokazalo je istraživanje.

Prema znanstvenicima na izglede za začeće nije utjecalo koliko je morske hrane par konzumirao u godini prije istraživanja, navodi se u radu objavljenom u časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Na to koliko su ljudi jeli morske hrane nije utjecalo njihovo obrazovanje, prihodi, vježbanje ili tjelesna težina.

Manjkavost studije je što nije preciznije analizirano koju su vrstu ribe ispitanici jeli, a što bi ukazalo na rizik njihove izloženosti živi, upozoravaju stručnjaci.

“Nisu sve ribe jednake", kaže Tracey Woodruff sa sveučilišta California u San Franciscu. “Mnogo sardina ili inćuna je dobro jer su male i nema u njima mnogo zagađenja”, kaže Woodruff. “Tuna je kompliciranija jer može sadržavati više žive.”