Izostanak seksa u braku crpi svu ljubav iz njega

Imam 38 godina, a u braku sam devet. U proteklih 12 do 18 mjeseci muž i ja se uopće nismo seksali. Suprug je uvijek odbijao spominjati naš seksualni život, a seksali smo se isključivo kada i gdje je on htio. Imala sam karcinom dojke 2016. i iako sam potpuno oporavljena, on uopće nema interesa za ikakav seksualni odnos. Ovako ne želim živjeti; u braku bez seksa u kojem malo po malo nestaje sva ljubav koja je nekoć postojala. Nisam se borila protiv raka za ovakav život, prenosi The Guardian.

Imate pravo tražiti ono što trebate i imate pravo u potpunosti raspraviti o svojoj frustraciji i očaju. I zatražiti promjenu. Odgovor bi mogao biti "ne", ali barem ćete izraziti svoje osjećaje i naučiti više o svom suprugu; onda ćete biti u boljoj poziciji da donosite odluku o budućnosti. S obzirom na frigidnost vašeg supruga, on bi mogao najbolje odgovoriti na neki izrazito detaljan i specifičan zahtjev, poput dogovora oko frekventnosti seksualnih odnosa (npr.jednom tjedno). Možete čak od njega i zatražiti informacije o tome što biste mogli učiniti kako biste ga uzbudili. Ali vaš problem nije samo u tome što vaš muž određuje hoćete li se i kada seksati, on kontrolira i mjesto i stil, a to se može odražavati na vaš odnos. Osjećate se nemoćno što vas čini bijednom i ogorčenom, a to jednostavno nije pošteno. Shvaćam da je seks vrlo važan za vas. Priznajete da su vaši osjećaji i potrebe važeći i važni. Ako ne možete samostalno riješiti ovaj problem, potražite pomoć. Imajte na umu da muškarci mogu nametnuti čvrsta pravila vezana uz seks jer imaju neki seksualni poremećaj. Ako je u tome problem, jako je važno da to znate i pomognete mu da primi tretman. Jednom kada se osjeti sigurnijim u vezi svoje sposobnosti da ostvari i održi erekciju, možda će čak prihvatiti i vaš zahtjev za češćim seksualnim odnosima, savjetuje Pamela Stephenson Connolly, psihoterapeutkinja koja se specijalizirala za liječenje seksualnih poremećaja.