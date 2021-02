Poseksao se s mamom najboljeg prijatelja: 'Ne prestajem misliti na nju iako imam djevojku'

"Kada je moj najbolji prijatelj slavio 21. rođendan, ja sam se seksao s njegovom mamom u drugoj sobi. Iako sam tada mislio da je to samo avantura za jednu noć, ne mogu prestati misliti na nju već tjednima - bez obzira na to što imam djevojku i živim s njom", ispričao je otvoreno jedan 22-godišnjak psihoterapeutkinji Deidre Sanders.



Njegova 23-godišnja djevojka puno vremena provodi brinući se o bolesnoj majci, pa tako nije bila prisutna na toj proslavi iako je bila pozvana. "Uživao sam s prijateljima, pili smo pivo i kada sam išao po novo u kuhinju sreo sam njegovu majku koja nema još ni 40 godina. Počela me ispitivati razna pitanja, a brzo sam shvatio da flertuje. Otišli smo u njezinu spavaću sobu i poseksali se. Bilo je sjajno, dugo nisam bio blizak s djevojkom, pa mi je ovo odgovaralo."



Sutradan je počeo osjećati grižnju savjest, ali si je ponavljao da je to bilo samo jednu noć. Ipak, prevario se jer mu je majka prijatelja počela slati poruke da se ponovno nađu. "Ne znam što napraviti..."



Deidre mu je rekla da je jako bezobrazno to što je išao varati djevojku koja je trenutno jako loše jer brine za majku. "Ponašaj se poput muškarca. Izbjegavaj mamu prijatelja i pokaži djevojci da si joj podrška - slušaj ju, grli i opuštaj koliko god možeš raznim sitnicama. Sve takve stvari mogu joj pomoći i da se vrati želja za seksom. Ne nastavljaj s varanjem, jednom si se izvukao, ali ako to potraje svi će saznati."

