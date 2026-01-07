Znate li što se zapravo jede nakon Sveta tri kralja? Ovi recepti imaju posebno značenje

Stigao je i posljednji sveti dan u prelasku stare u novu godinu – blagdan Sveta tri kralja. Još malo i polako će se početi skidati božićni i novogodišnji ukrasi koji su nas pratili u stopu gotovo tri tjedna. Jer odmah nakon blagdana Sveta tri kralja, koja su ono najavila rođenje Isusovo, život se vraća u svoju svakidašnjicu i osnažen nekom novom snagom priprema se za tek rođenu godinu. Taj blagdan i dani koji ga slijede označavaju pravi povratak u život, koji kao dijete, te iste Nove godine, opet započinje svoj ciklus koji se nije mijenjao od početaka kršćanstva. Prisjetimo se, prema kršćanskom vjerovanju tog je dana, osam dana nakon svog rođenja, Isus trebao biti obrezan, i umjesto imena Emanuel ili Zakarija, nadjenuli su mu ime Isus, kako nam svjedoče evanđelisti Matej i Ivan. Kad se Mali Bog okrstio imenom, počeo je njegov pravi život, u njegovom ljudskom smislu podređen mijenama koje vrijede za cijelu prirodu i za cijeli ljudski rod. Eto, i za tih nekoliko dana, koliko je malome Božiću trebalo da se osnaži kako bi izdržao prastari ritual obrezivanja, našim su domovima, kuhinjama i blagovaonicama prošle mirisne i okusne povorke prigodnih jela, koje se zaustavljaju baš kao i blagdanski dani oko Sveta tri kralja, tri sveta maga kako ih još nazivaju, koja su, nakon što je Isus rođen i u ljudskom smislu postao kralj, krenula natrag u pustinju, prema svojim udaljenim dvorovima, slijedeći svoju repatu zvijezdu. Novo vrijeme je stiglo.

Tragom te biblijske zvijezde mogli bismo ponijeti i preostala blagdanska jela od sušene ribe, svinjetine i peradi, povrća i slatkiša, koja smo kušali tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, pa tako simbolički i gastronomski navijestiti buđenje prirodnih sila, do tada stegnutih mrakom i zimom, koje će istrgnuti svijet iz ledenog zagrljaja čim malo ogrije sunce i tako ga osloboditi. Pa kada i ona s našeg stola zajedno sa Svetim kraljevima krenu za zvijezdom kao njihova popudbina, na nebu će ostati sjajni trag kojim je kršćanstvo krenulo u osvajanje svijeta. Tradicije s kojima se susretao Isusov nauk često su naravno bile posve suprotne onim kršćanskima, ali bit, vjera u Boga ili bogove, dakle nadređena bića, stvoritelje, bila je zajednička i lako se mogla uklopiti u novo učenje. A to podjednako vrijedi za mitove koliko i gastronomiju. I kao što su stari narodi poznavali neke legende koje su imale dodira s Isusovim učenjem, tako su i biblijske priče lako prokrčile put u njihov svijet, ma koliko taj proces ponegdje trajao stoljećima.

Gastronomija se lakše prilagodila, budući da su i narodi koji su tek trebali prihvatiti kršćanstvo dolazili iz već zaokruženih duhovnih i gastronomskih sredina, i svoje su običaje prenijeli u novo doba. Tako su i stari mitovi i naša tumačenja, ali i kulinarika, svoje uporište podjednako pronašli u Bibliji, pogotovo u Starom zavjetu, koliko i u grčkim mitovima, gdje su prigodnim jelima također slavili navještenje novog doba.

Cijeli gastroinventar pomiješanih značenja poklopio se u ovim jelima. Njihova moć pretače se potom se u naša vjerovanja, a Sveti kraljevi motre nas iz prikrajka dok kušaju preostalu posvećenu hranu u ime buđenja novog životnog ciklusa. Po običaju koji je do nas došao s nordijskih obala umjesto repatice, prati ih sjaj skinutih ukrasa s borova i novogodišnjih stabala, ali i ostaci posljednjih blagdanskih gozbi, uz omiljena jela poklonika tek rođenog malog Isusa, novogodišnjih stolova i Svetih kraljeva iz mita, Zavjeta, Evanđelja i bajke.

Namaz od sušenog brancina

Foto: Press

Oko ½ kg preostalih potpuno očišćenih fileta suhog brancina Cromaris, koji ste za badnjački sol pripremili na bakalar te dio odvojili i spremili u hladnjak, štapnim mikserom usitnite u glatku smjesu, zajedno s još 1 dl djevičanskog maslinova ulja te 1 žlicom krušnih mrvica. Ukrasite namaz po volji, i opet stavite kraće vrijeme u hladnjak da se zgusne. Izvadite i služite ohlađen namaz uz ploške zapečenog kruha. Prema mletačkom receptu.

Pirjanac od svinjskih kotleta

Foto: Press

Na 1/2 dl maslinova ulja u kojem ste rastopili 5 dag masti, zazlatite 1 kg svinjskih kotleta kojima ste skinuli kosti, pa u njih dodajte 2 na kolutove isjeckane mrkve, 1 sjeckanu kapulu, 3 češnja češnjaka, sol i papar, pa sve zajedno i dalje pirjajte podlijevajući s ½ l temeljca od svježih svinjskih nogica dok sve ne omekša, a umak se malo ugusti. Služite kao rjeđi pirjanac s prilogom po volji. Prema tradicionalnom dalmatinskom receptu.

Ravioli

Ravijoli jpg Foto: Press

Od ¾ kg brašna, 4 jaja, 2 žumanca, 2 žlice šećera, 22 dag maslaca, 1 ½ dl mlijeka i prstohvata soli umijesite tijesto i tanko ga razvaljajte. Kalupom oblikujte pravilne kolute na koje rasprostrite dio nadjeva koji ste umiješali od ½ kg poprženih i samljevenih bajama, 3 cijela jaja, snijega od 2 bjelanca, malo cimeta i oraščića u prahu, 50 dag šećera, 2 žlice ruma, ostrugane kore od 1 limuna, 5 dag mrvica od čokolade i 2 žlice brašna. Preklopite tijesto preko nadjeva tako da dobijete polukružne trbušaste raviole koje na krajevima stisnite da se ne otvore, pa pecite nauljenom limu na umjerenoj vatri. Kad su pečeni, premažite svaki bjelancem i pospite šećerom. Prema makarskom receptu, vrlo sličnom receptima za sinjske, splitske i trogirske raviole.