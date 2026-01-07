Koliko često perete ručnike? Stručnjaci otkrili nakon koliko korištenja je to najbolje učiniti

Pranje rublja je jedna od onih kućanskih obaveza koje se ne mogu izbjeći, a ručnici su pritom posebna priča. Ne bi ih trebalo miješati s ostatkom rublja, a gotovo uvijek se suše dulje nego majice ili sportska odjeća. Zato se mnogi pitaju: koliko ih često zapravo treba prati? Odgovor su dali stručnjakinja za čišćenje i liječnica dermatologinja, otkrivši kako je pravilo puno jednostavnije nego što mislite, piše Real Simple.

Prema stručnjakinji za čišćenje Robin Murphy, ručnici za kupanje koriste se intenzivno i vrlo brzo mogu od svježih i mekanih postati ustajali i sumnjivi. Ako se ručnikom brišete nakon tuširanja svaki dan, idealno ga je oprati nakon tri do četiri korištenja. No, postoji važan uvjet: to vrijedi ako ručnik odmah objesite da se osuši. Ručnik koji ostane zgužvan na podu ili u kutu kupaonice dulje ostaje vlažan, a vlaga je savršeno okruženje za razmnožavanje bakterija. Čak i ako ih ne vidite, vrlo brzo ćete ih, kako kaže Murphy, osjetiti po mirisu.

Ako ručnike perete nakon svaka tri do četiri korištenja, a i dalje ne djeluju čisto, moguće je da ih trebate prati češće. Murphy navodi nekoliko jasnih signala koji upućuju na to: kiselkast ili pljesniv miris, grub, krut osjećaj pod rukom te dojam da ručnik samo razmazuje vodu umjesto da upija. Još jedan alarm je koža: ako nakon brisanja primjećujete svrbež, osip ili iritaciju, ručnik možda treba češće prati ili čak zamijeniti novim. Čist ručnik, naglašava Murphy, ne bi trebao mirisati ni na što ili eventualno vrlo blago na deterdžent. Sve iznad toga znači da je vrijeme za pranje.

Ručnike za ruke mnogi rjeđe peru jer su često dekorativni ili se jednostavno zaborave u gužvi. Ipak, Murphy upozorava da njih treba prati češće nego ručnike za tijelo. Razlog je jednostavan: ručnike za ruke obično koristi više ljudi, često tijekom dana, a nerijetko se ni ne stignu potpuno osušiti između korištenja. Ona svoje pere svaka dva do tri dana jer ručnik za ruke u aktivnom kućanstvu brzo od korisnog postane neugodan za korištenje.

A što kad je netko u kući bolestan? Kad smo prehlađeni, svi instinktivno pomislimo da sve treba 'prati duplo', ali i sama pomisao na dodatno rublje tada je naporna. Dermatologinja dr. Hayley Goldbach kaže da su ručnici za tijelo uglavnom u redu, no da posebnu pažnju treba obratiti na zajedničke ručnike, posebno ručnike za ruke. Iako čestice virusa prehlade obično ne žive dugo na tkanini, postoje virusi koji se mogu širiti dijeljenjem ručnika i neki su otporniji. Zato dr. Goldbach preporučuje da se ručnici za ruke, ako je netko u kući bolestan, peru svakih par dana ili češće, i to na toplijem programu.

Dobra vijest je da ne trebate kupovati posebna sredstva za dezinfekciju rublja. Dr. Goldbach ih ne preporučuje te, prema njezinim riječima, topla voda i deterdžent trebali bi biti dovoljni za većinu bakterija i virusa. Savjetuje i neparfimirani deterdžent, nježniji za kožu, a ako je potrebno oprati nešto posebno 'gadno', u pranje ponekad doda ocat jer je prirodno antimikroban i netoksičan.