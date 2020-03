Poljubac na njihov način, igra ili nešto treće? Stručnjaci otkrili zašto nas psi ližu

Zašto zapravo psi ližu, to je njihov način komunikacije koji nikako ne bi trebalo ignorirati, piše dogster.com. Iako se mnogim to gadi iz higijenskih razloga, ako je pas potpuno zdrav, lizanje vašeg lica, pa čak i usta nije štetno. Ne bi ih trebalo poticati da ližu djecu i da to shvaćaju kao nagradu.



Ovo je nekoliko razloga zašto to uporno rade iako im često kažemo ne:



Komuniciraju

Od kada su štenci, njima je lizanje način komunikacije. Rađaju se gluhi i slijepi, pa je okus jedini način na koji se upoznaju s okolinom. Takvo komuniciranje nastavlja se i tijekom ostatka njihovog života. Na taj način vas pozdravljaju, ali i pokazuju da imaju poštovanje i pokornost prema vama.



Traže hranu

Kada vas ližu oko usta, ljudi misle da daju poljupce, ali zapravo vas traže hranu. Štenci lizanjem majčinih usta šalju poruku da su gladni, a s obzirom na to da svog vlasnika doživljavaju kao hranitelja, to je njihov način da kažu kako žele jesti.

Pogledajte neodoljivog psića koji podsjeća na rock zvijezdu:

Istražuju

Jezikom istražuju okolinu, slično kao bebe. Ližu vaše ruke jer ste prethodno dirali neki predmet čiji ih je miris zainteresirao.



Lizanje rana

Mnoge životinje, pa tako i psi u divljini lizanjem zacjeljuju rane na tijelu. Instinktivno, psi ponekad ližu i ljudske rane. Iako se vjeruje da pseća slina ima antibakterijska djelovanja savjetujemo vam da vašim ljubimcima ne dozvoljavate lizanje.



Za kraj treba navesti jednu od najčešćih situacija kada pas posebno liže vlasnika - kada je on znojan. Teorija ima jako puno, a jedna od njih kaže da okus znoja u sebi ima soli koje se psima sviđaju.