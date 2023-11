Podijatrica otkrila: Ovo su pogreške koje činite kada nosite visoke pete, a koje uzrokuju bolove!

Sandale, klasične cipele, odnosno salonke, ili natikače za one hrabrije, sve su to modeli s visokim petama koje žene obožavaju. Ali, onaj najčešći ali – rijetko tko se ne susreće s bolovima u nogama nakon višesatnog nošenja štikli.

Ono što mnogi također zanemaruju je njega stopala koja je iznimno važna ako želite izbjeći bolove od nošenja potpetica. Njegovana stopala ne samo da izgledaju sjajno, već su i otpornija, stoga redovito odradite pedikuru i dubinski nahranite svoja stopala. Tada je bol u visokim cipelama izravno manja. No, postoje i neke greške koje mnogi rade, a koje uzrokuju bolove kada nosite visoke pete, a podijatrica Emily je otkrila koje su to, piše Mirror.

Visina potpetice: postoji trenutak kada će se stopalo otkotrljati ako je peta previsoka. Izbjegnite ovu 'točku preokreta' odabirom cipela s nižom potpeticom koja omogućuje uključivanje mišića potkoljenice i stopala da ostane što je moguće stabilnije (to će pomoći u smanjenju boli dok hodate).

Tijesna obuća: Izbjegavajte odabir cipela koje su pretijesne ili koje stežu prste jer će vam to uzrokovati nelagodu tijekom dugog dana koji je pred vama. Potražite cipele s dobrim prostorom u području prstiju (četvrtasti oblik prstiju je izvrstan za to) i izbjegavajte cipele izrađene od čvršćih materijala, jer one mogu uzrokovati trenje o kožu.

Briga o stopalima: Većina ljudi ne pokazuje dovoljno brige i pažne stopalima nakon nošenja štikli, a važno je pobrinuti se za njih nakon nošenja štikli. Istezanje mišića stopala i potkoljenice stvarno može pomoći u ublažavanju bilo kakve boli ili nelagode. Isprobajte yoga položaj psa prema dolje ili sjednite prekriženih nogu (s jednim gležnjem preko suprotnog koljena).

