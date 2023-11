'Žena mi se smijala u lice kad sam je uhvatio u prevari - rekla je da je to osveta'

Muškarac je priznao da se loše osjeća zbog toga što je bio nevjeran svojoj supruzi tijekom njihovog braka. Međutim, nije dobio simpatije koje je, možda, očekivao. Misteriozni muškarac otkrio je da je prije četiri godine prevario svoju ženu i od tada žali zbog toga, prenosi Mirror. Na Redditu je napisao: 'Prevario sam svoju ženu prije četiri godine. I dan danas žalim zbog toga i od tada nisam ništa učinio. Imamo dvoje male djece i kad je saznala odselila se. Život nam je oboma bio težak i bili smo jadni. Volim svoju ženu više od svega i bilo je mučno izgubiti je'.

'Nakon nekoliko mjeseci molio sam je da se vrati i krenuli smo ponovno polako, išli smo na terapiju i pokušavali ponovno izgraditi zajednički život. Vratila se nakon godinu dana i sve se vratilo u normalu. Bili smo još jači i naš je odnos rastao. Jako smo sretni zajedno. Napokon sam mislio da je naš život opet savršen', objasnio je.

No, njegova nevjera nije zaboravljena jer se njegova supruga, na njegovo veliko iznenađenje, viđa s drugim muškarcem. 'Prije otprilike tjedan dana, čovjek mi se pojavio na vratima i kada sam ih otvorio, bio je zbunjen, a zatim se ispričao što je pomiješao dane. Sutradan sam trebao s djecom doći kući. Moja žena je preuzela razgovor i otišla do njegovog auta, razgovarali su pet minuta i on se odvezao', dodaje.

'Pitao sam je tko je on, a ona je rekla da je samo prijatelj. Došao je po nju jer sam trebao biti kod svojih roditelja, ali je pomiješao dane. Bio sam šokiran pa sam je pitao spava li s njim. Bila je tako nevjerojatno ravnodušna, pogledala me na trenutak i rekla da. Ostao sam bez riječi. Rekao sam: 'Spavaš li s drugima?' a ona je rekla: 'Da! Otkad smo ponovno zajedno', objašnjava.

Zatečen novim otkrićem, suprugova se objava nastavlja: 'Bila je smirena cijelo vrijeme pričajući o tome kao da je to normalno. Pitala me zašto je to u redu za mene, a ne za nju i kada sam rekao da nikad nisam ni pogledao drugu ženu otkad sam je prevario, prvo je bila iznenađena, a onda mi se nasmijala. Rekla je da je samo pretpostavila da jesam pa je mislila da ako ja mogu, onda može i ona'.

'Otkazao sam putovanje kako bih ostao s njom kod kuće, ali rekla je da joj je žao jer je već imala planove. Jako sam se uzrujao i počeo vikati na nju. Rekla je da ako mi se ne sviđa, možda ne bismo trebali biti zajedno. Zatim je rekla ako ponovno počnem vikati želi razvod', zaključuje.

Međutim, ostali korisnici Reddita nisu iznenađeni ženinom reakcijom i čini se da je podržavaju jer je on razorio obitelj. Jedan je komentirao: 'Izgubio si je onog dana kad je saznala da je vara. Često je jako teško vratiti ženu nakon što odnos vidi drugačije, a ona se nikad nije vratila. Samo si mislio da jest'.

Druga korisnica je napisala: 'Kao netko tko je bio prevaren i pokušavala sam to riješiti - realno, prezirala sam ga od samog trenutka kad sam saznala. Tada je bilo gotovo. Nije da nisam stvarno pokušala. Ali, nikad nisam mogla zamisliti koliko to uništava vezu dok nisam bila prevarena. Uvijek sam mislila da je to nešto što se možeš riješiti'. Treći je dodao: 'Veze su gotove kada se dogodi prevara, 99 posto vremena', a sljedeći se složio: 'Apsolutno, nakon toga se nikada ne možete mentalno vratiti'.

Drugi korisnik se uključio: 'Ponekad se to jednostavno dogodi. Varajući je slomio je povjerenje. Držala je to u sebi i ukazala se prilika i vjerojatno je odlučila to učiniti kako biste bili kvit, ali njoj se svidjelo. Gotovo je. Njezina reakcija znači da vas je potpuno preboljela. Ne mislim da je ovo bila osveta koliko poravnanje računa, ali pomoglo joj je da te preboli i shvati da postoje drugi muškarci koji je smatraju privlačnom i poželjnom'.

