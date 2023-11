'Prevario sam suprugu i mislio sam da mi je oprostila, no sada ona vara mene i kaže da je tako pošteno'

Nedavno se muškarac anonimno na Redditu požalio da ga žena vara, te da tvrdi da je to u redu jer je on nju prevario prvi. 32-godišnjak je tako ispričao da je preko SMS poruka uhvatio svoju 29-godišnju suprugu kako ga vara s drugim muškarcem, te ne zna što učiniti. “Osjećao sam se tako izdano”, napisao je, a kada ju je suočio sa svojim saznanjima, supruga mu je rekla da je njena afera potpuno u redu, čak i očekivana.

On je naime priznao da je nakon dvije godine braka imao kratku aferu, no mislio je da mu je žena oprostila nakon što je su zajedno posjetili bračnog savjetnika. Također, kune se da u zadnje tri godine nije bio nevjeran- "Znam da sam zabrljao", priznao je, no iako je vjerovao da mu je supruga oprostila, očito nije zaboravila.

"Ona tvrdi da je njezina afera u redu jer sam ja postavio presedan za nevjeru”, rekao je, dodavši da joj je pokušao objasniti kako je ova situacija drugačija jer je ona započela vezu s drugim muškarcem, dok je on samo jednu pijanu noć zabrijao sa ženom koju nije ni poznavao.

“Osjećam da ovo zaslužujem, ali u isto vrijeme želim svoju ženu nazad. Što da radim?", pitao je. "Vaša je veza bila gotova onog trenutka kad si prevario!", napisao je jedan korisnik, a mnogi su se složili da je njegova veza doista "mrtva". "Podnesite zahtjev za razvodom i više sreće sljedeći put", hladno mu je poručio drugi.

