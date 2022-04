'Počela sam izlaziti sa super muškarcem, ali onda saznala da je u braku. Što da napravim?'

– Ja sam žena u ranim 30-ima i nedavno sam se počela viđati sa sjajnim dečkom, koji je na našem prvom spoju priznao da je u otvorenom braku. Rekao je da se i on i njegova supruga mogu slobodno viđati s drugim ljudima, ali imaju određene granice, kao što je ne dovoditi spojeve kući i reći drugome ako se čini da stvari postaju ozbiljne s nekim drugim – napisala je jedna žena za Mirror.

Isprva je bila pomalo šokirana jer nikad prije nije bila u ovoj situaciji i obično bi pobjegla kad bi joj neki muškarac to priznao, ali postoji nešto što joj se jako sviđa kod njega. Već neko vrijeme izlazi i nije srela nikoga s kim je kliknula poput njega. On je sladak, zabavan, zgodan i vrlo dobro društvo.

– Seks je također uzbudljiv, ali ne mogu shvatiti je li to zato što znam jer je oženjen. Trenutno nemam ništa i nikog drugog u svom životu, pa bi li bilo loše nastaviti viđati njega? Spomenula sam to prijateljicama koje ne mogu vjerovati da uopće razmišljam o tome, ali zašto ne ako sam slobodna i nisam upoznala nikoga drugoga? – pitala je stručnjakinju.

– Dok ga viđate nećete si dati priliku upoznati tu drugu osobu koja vam može ponuditi mnogo više. Također je očito da ti se on stvarno sviđa i ako se više uključiš, postoji rizik da ćeš se zaljubiti i da ćeš početi željeti stvarnu vezu. Njemu je super uživati ​​u svom otvorenom braku, ali što ti zapravo imaš od ovoga? Možda sada ide dobro, ali to nije ravnopravan dogovor. Ako možete spriječiti svoje emocije i biti u ovoj vezi samo zbog seksa, onda super. Međutim, ne poznajem mnogo ljudi koji bi to mogli, čak i ako misle da bi mogli – odgovorila joj je Coleen Nolan.

