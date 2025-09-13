Počela je berba u najpoznatijoj hrvatskoj vinariji

Ovogodišnja berba je uz visoku kvalitetu grožđa i pogodno vrijeme, obilježena i uvođenjem primjene nove tehnologije s ciljem preciznog planiranja selektivne berbe. Naime, uz pomoć dronova i umjetne inteligencije primijenili smo inovativan pristup koji nam je omogućio maksimalno iskorištavanje potencijala svake sorte, položaja i vinograda.

U središtu ovogodišnje berbe ponovno je graševina, sorta koja nosi identitet kutjevačkog vinogorja. Ona Vinariju Kutjevo, a samim time i Hrvatsku, predstavlja na svjetskoj vinskoj sceni te zasluženo slovi kao simbol hrvatskog vinarstva.

Foto: Vinarija Kutjevo

Ta izvrsnost vina je iznova prepoznata i nagrađena na uglednom međunarodnom ocjenjivanju vina Mundus Vini Summer 2025. u Njemačkoj gdje su vina Vinarije Kutjevo osvojila čak tri zlatne i dvije srebrne medalje. Ovi rezultati nadovezuju se na uspjehe s proljetnog izdanja natjecanja i potvrđuju kontinuiranu izvrsnost te prepoznatljivu kvalitetu Vinarije Kutjevo u svjetskim okvirima.

Foto: Vinarija Kutjevo

Berba je najljepše vrijeme za posjet Kutjevu. Zato koristimo priliku da Vas pozovemo u vinski podrum Vinarije Kutjevo te u naš restoran Slavonska kuća Vinkomir, gdje se, uz slavonsku kuhinju i vrhunska nagrađivana vina, pruža i prekrasan pogled na kutjevačke vinograde.