Pauze za ručak u nekim zemljama traju i po tri sata, no to ima i lošu stranu

Većina zemalja u Europi ima pauzu za ručak na poslu koja traje pola sata, sat. Ljudi za to vrijeme požure do trgovine ili menze, pojedu ručak s kolegama i uglavnom i dalje pričaju o poslu. Nekad nemaju vremena i za to, pa jedu za laptopom obavljajući posao.



Ipak, diljem svijeta ima nekoliko zemalja gdje su pauze za ručak toliko duge da stignete otići obaviti nešto van posla, odrijemati ili otići kući i vratiti se, piše Reader's Digest.



Španjolska i Grčka imaju najdulje pauze - čak tri sata! U Španjolskoj se uglavnom radi dvokratno. Ujutro pet sati, onda se od 14 do 17 ide na pauzu, pa se opet radi do 20 sati. Takva odluka donijela se jer je tada najtoplije doba dana, pa pada produktivnost. U Grčkoj nije riječ o odmoru, već o tradiciji. Oni ručak smatraju najbitnijim obrokom u danu i vole uživati u njemu. Većina u 14 sati odlazi kući na ručak, a u 17 sati vraćaju se na posao kako bi ga dovršili.

U Francuskoj pauza traje sat vremena manje, od 14 do 16 sati. Kao i Grci, oni to vrijeme iskoriste za uživanje u ručku. Njihovim stopama ide i Kina, samo je kod njih pauza od 12 do 14 sati. Brzo poručaju, a onda odlaze na spavanje kako bi napunili baterije.



Brazilci kasno večeraju, negdje oko 22 sata, a sve je to zbog pauze za ručak. Uglavnom imaju sastanke oko 10:30 ili 11, a kada to završi odlaze na ručak nekih dva sata.



Radnici u Italiji imaju pravo na pauzu od 90 minuta kako bi, ili dovršili ručak kod kuće i pojeli ga, ili u miru stigli kupiti i pojesti.