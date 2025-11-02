Par se odrekao kuće i transportni kontejner pretvorio u dom: 'Ne žalimo ni sekunde'

Sve veći broj ljudi danas se odlučuje za nekonvencionalan način života koji ne uključuje tradicionalni boravak u kući. Umjesto toga, biraju mobilna ili minimalistička rješenja poput kamp-kućica, život na brodu ili u zajednicama u prirodi. Ovakav način života često omogućuje veću slobodu, fleksibilnost i povezanost s okolinom, ali donosi i svoje izazove te zahtijeva drugačiji pristup svakodnevici i planiranju prostora. Tako je jedan bračni par u tridesetima rekao da ne žali nakon što su se odrekli svog doma u Las Vegasu da bi kupili brodski kontejner u meksičkom gradu Mexicaliju.

Poput mnogih drugih američkih stanovnika, 31-godišnja Miriam Guiterrez i njezin 32-godišnji suprug Eric živjeli su u iznajmljenoj kući kada su visoki troškovi života u SAD-u počeli uzimati svoj danak. U početku su planirali trajno se preseliti u Las Vegas, no, nakon što su ondje živjeli devet godina i trošili oko dvije tisuće dolara mjesečno na najam, umorili su se od tog područja. "Cijene kuća bile su previsoke i htjela sam se vratiti bliže obitelji", objasnila je Miriam. Par je već imao kuću u Tijuani, koju su kupili za 40 tisuća dolara 2017. kao investicijski projekt, ali bila je udaljena više od dva sata od Miriamine obitelji, piše Unilad.

Tražeći rješenje koje ne bi bilo previše skupo, par je odlučio iskoristiti svoju ljubav prema videozapisima o obnovi. "Moj suprug i ja uvijek gledamo YouTube videozapise ljudi koji grade kuće od kontejnera. To nas je uvijek zanimalo", objasnila je 31-godišnjakinja. Par je odlučio kupiti parcelu od 200 četvornih metara, samo pet minuta od Miriamine obitelji, i iskoristiti je kao bazu za novi dom napravljen od transportnog kontejnera koji se nadaju izgraditi i obnoviti za ukupno oko 35 tisuće dolara.

Eric, koji radi kao tehničar za lakiranje automobila, i Miriam, menadžerica talenata, proveli su posljednjih šest mjeseci pretvarajući kontejner u kuću s dvije spavaće sobe i kupaonicom, a plan im je da projekt završe do travnja. "Nakon što smo se vratili u Meksiko da bismo izbjegli visoke troškove u SAD-u, činilo se da je to savršena odluka. I do sada, ne žalimo ni za čim. Uštedjeli smo više od 400 tisuće ako bismo kupovali kuću u Nevadi i ovo je kao naš mali grad. Osim toga, uvijek privlači pozornost ljudi", ispričala je Miriam.

Nakon što kontejner bude dovršen, par ga planira koristiti kao drugi dom kada Miriam posjećuje svoju obitelj, a kada se ne koristi, tada će ga iznajmljivati. Do sada su Miriam i Eric izgradili metalnu ogradu oko imanja te su uveli vodu i struju. Naišli su na jednu prepreku jer njihov kontejner nije imao krov, ali su uspjeli postaviti krovni pokrov, a istovremeno su proširili zidove kontejnera.

"Jedva čekam da sve bude gotovo. Dnevni boravak i kuhinja bit će u jednom otvorenom prostoru na donjem katu. Imat ćemo zasebnu sobu za kupaonicu i spavaću sobu. Nadamo se da ćemo na krovu moći napraviti i galeriju za drugu spavaću sobu. Zaista bismo voljeli imati i bazen, kao i roštilj za obiteljska druženja", objasnila je 31-godišnjakinja. Iako je priznala da neki ljudi možda misle da je kontejner bacanje novca, Miriam je rekla da oni imaju viziju. "I nadamo se da možemo inspirirati druge da slijede drugačije projekte, bez obzira koliko bizarno izgledaju", zaključila je.