Par propustio vlastito vjenčanje: ‘Ostali smo zarobljeni u dizalu!’

Odmah nakon što su izmijenili zavjete, Victoria i Panav Jha propustili su vlastito vjenčanje u Charlotteu, u North Carolini, dok su čekali da budu spašeni iz dizala. Naime, nakon ceremonije, i dok su išli u svadbenu salu, zapeli su u hotelskom dizalu na dva sata, ostavivši gost zbunjenima, piše NY Post.

- Otišli smo samo nekoliko metara s liftom i onda smo se zaglavili. Mogao sam vidjeti betonski zid ispred sebe i iza sebe. To nije bilo normalno - rekao je Panav.

- Lift je imao kvar i baš se nama dogodilo da uđemo u njega. No, sva sreća da smo bili zajedno, a ne samo jedan od nas - rekla je Victoria.

WEDDING NIGHT RESCUE: 6 people were trapped in a hotel elevator between the first and second floor. All 6 who Charlotte firefighters pulled to safety, were part of the Jha wedding party. Mr. and Mrs. Jha, we hope today is the start of a long and happy life. pic.twitter.com/M6gJVawQDc