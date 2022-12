Ovo su 'najopasnije' poze u seksu: Stručnjaci tvrde da često vode do raznih ozljeda

Možda se smatra jednim od najosnovnijih seksualnih položaja, no misionarski je zapravo jedna od najopasnijih, tvrde liječnici. U novoj studiji pod nazivom 'Odnos između seksualnog položaja i ozbiljnosti prijeloma penisa' iz International Journal of Impotence Research, liječnici su analizirali koji su spolni položaji najopasniji za muškarce.

Studija je pokazala da je seks u 'doggy style' pozi najopasniji, s 41 posto slučajeva prijeloma penisa koji se javljaju kao posljedica položaja. Unatoč tome što je jedan od popularnijih položaja, 'doggy style' može dovesti do toga da muškarac udari ženinu zdjeličnu kost, uzrokujući da ona potencijalno pukne.

Tri najopasnije poze u seksu:

Doggy style

Muškarac može udariti ženinu zdjeličnu kost, uzrokujući da ona potencijalno pukne, piše Daily Mail. Sve što je potrebno da on entuzijastično gurne, a ona da malo promijeni položaj i sljedeća stvar, on ispadne i snažno se udari o tvrdi kraj kreveta. Spriječite da vam se to događa tako što ćete je čvrsto uhvatiti za bokove kako biste bili sigurni da ostaje u položaju. Također ste sigurniji ako radite ovaj položaj na podu nego s nečim tvrdim ispred sebe.

Misionarska

Prema Tracey Cox, ako bi se par seksao na tvrdom podu, muškarac bi se mogao slučajno izvući i snažno gurnuti o tvrdi pod. “Misionar nije položaj koji bih klasificirala kao iole opasan pa sam zbunjena kako se našao na popisu. Ali ako se muškarac slučajno izmaknuo i snažno udario o tvrdi pod, to bi moglo uzrokovati prijelom”, objasnila je.

Žena na vrhu

Žena bi se mogla nagnuti previše naprijed ili previše natrag, a ako on ima punu erekciju, to može saviti penis u kutove do kojih ne bi trebao ići. Napomenula je da doggy style seks i misionarska mogu uzrokovati jednako ozbiljan prijelom penisa, dok je najmanje opasna poza žena na vrhu.

