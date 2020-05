Ovo su najčešće pogreške koje muškarci rade u krevetu, čak i oni iskusni

Problemi u krevetu sve su češći u današnje vrijeme, ali samo nekolicina muškaraca odluči potražiti stručnu pomoć. Seksualna terapija pomaže pri rješavanju tih problema, a ne uči vas, kako većina muškaraca priželjkuje, novim tehnikama i trikovima kako zadovoljiti svoju partnericu, piše PsychologyToday.

Seksualna terapeutkinja Laurie J. Watson objašnjava kako je najčešći uzrok problema u krevetu predodžba o tome kako bi odnos trebao izgledati. Evo nekoliko pogrešaka s kojima se suočavaju muškarci:

1. Misle da je partneričina manja želja za seksom znak da su oni neatraktivni i neprivlačni

Kada muškarac vidi privlačnu ženu, u njemu se budi seksualna želja te dolazi čak i do djelomične erekcije. No, kada žena vidi privlačnog muškarca, mala je vjerojatnost da će se dogoditi isto. Umjesto toga, ona će mu reći da dobro izgleda. Do toga dolazi je muškarcima seksualna želja ukorijenjena u njihovom tijelu, dok ženama treba mnogo više stimulansa koji potječu iz njihove mašte.

2. Frustracija zbog partneričinog sporog zagrijavanja

Iako bi se žene voljele brzo uzbuditi, poput muškaraca, njihova fiziologija jednostavno im to neće dopustiti. Ako je žena svjesna muškarčeve frustracije ili bijesa zbog toga, do uzbuđenja će doći još teže.

3. Vjeruju da dobar seks ovisi o njihovoj izvedbi

Intimnost s partnerom može se narušiti ako se žena pretjerano zabrinjava o muškarčevoj erekciji i koliko će ona dugo potrajati. Ako muškarac teško dolazi do erekcije, on će morati dobro koncentrirati kako bi postigao vrhunac te ga to može fizički i emocionalno udaljiti od partnerice. Muškarac bi u tim trenucima ženi trebao šaputati na uho koliko je želi i koliko ga napaljuje. Ako dolazi do preuranjene erekcije, partnerici je dobro reći da je to zato što se ne možete suzdržati jer je toliko seksi. I zapamtite, oralni seks može biti odlična zamjena za seks.

4. Prebrzi genitalni dodiri

Muškarci žele da se žene što prije uzbude, a kako oni vole izravnu stimulaciju genitalija, misle da njihove partnerice žele isto. Međutim, ako se prebrzo prijeđe na genitalne dodire partnerica nema dovoljno vremena za psihološku pripremu te se neće uzbuditi. Umjesto toga, potrebno ju je jedno vrijeme ljubiti i masirati cijelo tijelo.

5. Stimuliranje vagine umjesto klitorisa

Žena uzbuđenje osjeća tek kada se stimulira njen klitorisa, a ne vagina. U vagini će ugodan osjećaj nastati tek istezanjem i pritiskom. Zato muškarci, zapamtite da je ženama klitoris središte njenog seksualnog uzbuđenja.

