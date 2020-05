Čekati da se javi želja za seksom potpuno je pogrešno, seks treba planirati

Vrijedi razmisliti i porazgovarati o tome kako se kao partneri osjećate kad je u pitanju želja za seksom, te kako ove dramatične promjene utječu na vaš i libido vašeg partnera, kažu stručnjaci za The Guardian. Moguće je da jedan partner primijeti porast želje za seksom, a drugi pad, pa će trebati truda i strpljenja da riješite te razlike. Pritom imajte na umu da nije štetna sama razlika u osjećajima i željama, nego nedostatak razgovora o tome.



Također, premalo znamo o tome kako se želja za seksom s godinama mijenja. Potreba da zadovoljite nagon, koja je često motiv za odnose u početku veze, sigurno nije jedini način da osjetite želju, a pogotovo ne najčešći u dugotrajnoj vezi.



I prije pojave korona virusa, iskustva u klinici za savjetovanje partnera pokazala su da se 34 posto žena i 15 posto muškaraca svakodnevno suočava s nedostatkom želje za seksom pri čemu većina njih ne razumije kako funkcionira seksualna želja i kako mogu upravljati svojim seksualnim životom, kaže psihologinja Karen Gurney.



"Važno je znati da se u dugoročnim vezama želja za seksom često ne javlja sama od sebe, nego je treba potaknuti. Ljudi na terapiji često kažu: 'Nikad ne osjećam želju, no kad dođe do seksa, osjećam se super i kažem partneru da bismo to trebali raditi češće'. To je normalna situacija u dugoročnim vezama, ne treba brinuti zbog toga", kaže Karen i dodaje kako je zastarjelo razmišljanje da seksualna želja postoji i prije nego što se dvoje partnera uzbudi.



To pokazuje i česta tvrdnja partnera da se nikada ne ljube strastveno, osim ako to nije dio seksa. Mnogi ljudi rijetko se osjećaju uzbuđeno, pa izbjegavaju ići u krevet u isto vrijeme kad i njihov partner, kako im ne bi pao seks na pamet.



Kad s klijentima razgovara o novijim poimanjima želja, većina shvaća da je način na koji su upravljali svojim seksualnim životima pogrešan. Čekanje da osjetite želju u kontekstu užurbanog života, kad često imate tek pola sata dnevno zajedno i oboje ste iscrpljeni, ne predstavlja 'prave okolnosti' i malo je vjerojatno da ćete uspjeti.



Još jedna opasnost je pretpostaviti da bi seks u ovom trenutku trebao biti posljednja stvar, o čemu bismo toliko brinuli. Iako se u našem društvu na seks često gleda kao na neozbiljnu rekreaciju, to je daleko od toga. Seks udovoljava psihološkim i relacijskim potrebama, a pokazalo se da seksualno zadovoljstvo povećava raspoloženje, samopoštovanje i blagostanje.



Dobar seksualni život pomaže u u smanjivanju nezadovoljstva u vezi te jača bliskost. Dakle, nema boljeg vremena za partnere koji žele njegovati svoju želju od onog - sada.



Mnogi se trenutno osjećaju pod pritiskom zbog brige za djecu, a ako i rade zajedno od kuće, možda počinju doživljavati jedno drugo kao radne kolege. Time riskiramo da dođemo do toga da više uopće ne možemo pronaći vrijeme u kojem se jedno prema drugom ophodimo kao seksualni partneri. Na to možemo odgovoriti na dva načina.



Prvi je povećati vrijeme u danu koje posvećujemo tome da jačamo seksualnu vezu. To može biti strastveni poljubac u prolazu, malo maženja, kompliment, neočekivani dodir dok prolazite jedno pored drugog... To vas podsjeća na vašu ulogu seksualnih partnera i može biti korak do prelaska u spavaonicu, ako želite krenuti u tom smjeru.

Druga promjena koju biste mogli učiniti je razmišljanje o tome kako provodite vrijeme zajedno. Istraživanje govori da parovi koji se zajedno bave izazovnim, uzbudljivim ili zabavnim aktivnostima imaju više seksualne želje nego parovi koji to vrijeme provode radeći nešto drugo (mislimo prvenstveno na one koji sjede i gledaju serije na Netflixu).



To znači da bi zamjena makar jedne od onih večeri kad gledate televiziju time da zajedno nešto skuhate, odigrate neku igricu, ili da počnete planirati putovanje, mogla biti upravo ono što vam treba da biste osjetili seksualnu povezanost.



Samo vi možete znati je li ovo vrijeme plodno tlo za vaš seksualni život ili ne, najvažnije je da vrijeme koje ste zajedno kod kuće iskoristiti i za istraživanje u tom pravcu. Jedno je sigurno: ako tako postupite, na vaš seksualni život vjerojatno neće utjecati čudna i teška vremena u kojima se nalazimo.