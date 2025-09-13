Ovo piće biste uvijek trebali uzeti u avionu: Pomaže da ostanete hidrirani tijekom leta

Putnici koji često putuju zrakoplovom znaju koliko je važno ostati hidriran tijekom putovanja, ali možda se pitate koje je piće najsigurnije konzumirati tijekom leta. Uostalom, sigurno znate da treba izbjegavati kavu i čaj jer voda iz slavine u avionu može sadržavati bakterije. Dakle, što je idealan avion za piće iz perspektive okusa i zdravlja?

Jedan se favorit neprestano pojavljuje na temama Reddita i u videozapisima na TikToku kao neophodno piće tijekom leta. Radi se o gaziranom napitku od đumbira, odnosno ginger aleu. Ono što ga čini zanimljivim izborom je to što mnogi ljudi kažu da žude za ovim bezalkoholnim pićem samo dok su u zraku, ne i dok su na tlu. Zašto ovo piće prija nepcu dok letimo, ali ne i na čvrstom tlu? Zapravo postoji znanstveno objašnjenje za ovaj čudan fenomen, a to je da hrana i piće imaju drugačiji okus u avionu, piše Reader's Digest.

Studija istraživača sa Sveučilišta Cornell otkrila je da naši okusni pupoljci različito percipiraju određene okuse u bučnim uvjetima. U studiji, koja je objavljena u Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, ljudi su kušali slane, slatke, kisele i umami okuse i uz ambijentalnu buku na razini decibela tipične kabine zrakoplova, 80 do 85 decibela, i bez buka. Pokazalo se da je umami imao izraženiji okus, dok se slatko činilo blažim u bučnim uvjetima.

Otkrića bi mogla pomoći u objašnjenju zašto je piće od đumbira tako popularno na nebu jer usred buke zrakoplova složeni umami ton đumbira dolazi do izražaja, dok se slatkoća smanjuje, pa piće ne djeluje previše slatko. Povrh toga, velike nadmorske visine mogu izazvati želju za slatkim okusima. Studija koja je testirala preferencije okusa nakon tri tjedna na 3.500 metara otkrila je da velika nadmorska visina dovodi do veće slasti okusa. Iako je studija starija, ona pruža još jedan mogući razlog zašto mnogi putnici žude za gaziranim sokovima dok lete.

Prava zdravstvena dobrobit napitka od đumbira je to što vam pomaže da ostanete hidrirani. To je ključno kada letite, jer niska vlaga u kabini aviona olakšava dehidraciju. Ne pomaže to što mnogi od nas čine pogrešku ograničavajući unos tekućine tijekom putovanja zrakoplovom da bismo izbjegli korištenje toaleta u zrakoplovu, kaže Angel Luk, registrirana dijetetičarka. "Vrlo je važno ostati hidriran u zraku. Dehidracija može dovesti do glavobolje, vrtoglavice, slabosti, ubrzanog rada srca i niskog krvnog tlaka", objasnila je.

Budući da hidratizira, piće od đumbira ima zdravstvenu svrhu, a prednost je i što je bez kofeina što ga čini ugodnim za crijeva. "To je dobra alternativa kofeinskim opcijama u avionu, poput obične cole, kave i čaja, koje mogu prekinuti vaš ciklus spavanja čak i više nego što bi to moglo biti zbog jet laga", zaključila je Luk.