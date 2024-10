Stjuard otkrio koje tipove putnika ne može podnijeti: 'Kao da su oni važniji od drugih'

"Nametnici kod izlaza" je pogrdni izraz za one putnike koji vrebaju oko izlaza zračne luke mnogo prije nego što je došlo vrijeme za početak ukrcaja, a čini se da je izraz nastao na forumu za raspravu FlyerTalk 2005. godine. Izraz opisuje putnike koji čekaju blizu izlaza da bi se ukrcali što prije i tako si osigurali dovoljno prostora u pretincu iznad glave.

Brian Hart Hoffman, koji je osam godina bio stjuard u US Airwaysu i Alaska Airlinesu, rekao je da "apsolutno ne podnosi" takve ljude. "Nema potrebe za tim jer to ometa tijek ukrcaja", rekao je Brian. Dodao je da se ti ljudi ponašaju "kao da su važniji od svih ostalih putnika", prenosi The Sun.

Brian je rekao da "nametnici" ne samo da mogu odgoditi polijetanje jer sprječavaju ljude da se ukrcaju, već također mogu spriječiti ljude da siđu s dolaznog leta jer "blokiraju prolaz dok se putnici s dolaznog leta još iskrcavaju", a stručnjaci se slažu se s njim. Stjuard Rich Henderson rekao je da takvi ljudi ponekad sprječavaju posadu ili čistače da uđu u avion, što također uzrokuje kašnjenja.

Samantha Facteau, glasnogovornica Delta Air Lines, rekla je da gužva na izlazu može otežati pristup onima kojima je potrebna pomoć i osobama s mobilnim pomagalima. Psihologinja savjetovališta za mentalno zdravlje, Kristie Tse, rekla je da gužva na izlazu često proizlazi iz mješavine tjeskobe i želje za kontrolom. "Pojedinci mogu osjetiti ogroman poriv da osiguraju svoje mjesto, bojeći se da bi mogli propustiti ili se suočiti s posljedicama ako ne djeluju brzo. Takvo ponašanje može ukazivati ​​na skrivene nesigurnosti ili nedostatak povjerenja u proces", objasnila je.

Česti putnik Pip Davidson rekao je da je za njega anksioznost definitivno motivator jer je pod stresom i "preosjetljiv" je na gužvu. "Postupci i ponašanje gomile u zračnoj luci mogu biti preplavljujući i izazvati povećanu tjeskobu koja me čini opreznijim i zabrinutijim", objasnio je Pip. Kako bi se nosio s tim, tako se zadržava pokraj izlaza prije ukrcaja. Također je primijetio da su njegovu anksioznost izazivaju drugi "nametnici".

Objasnio je da postoji "efekt valova" kada brojne osobe počnu ići prema izlazu. Pip je rekao da kada jedna osoba krene prema vratima, "to izaziva drugu osobu da se brine da je presječena u redu, a to uzrokuje da druga osoba ima istu zabrinutost". Stručnjaci kažu da postoje rješenja koja bi se jednom zauvijek mogla riješiti "nametnika".

Jedna stjuardesa rekla je da bi voljela vidjeti da zrakoplovne kompanije počnu naplaćivati ručne torbe i nuditi besplatno prijavljivanje prtljage da bi se oslobodio prostor u spremnicima iznad sjedala. To bi ukrcaj učinilo bržim i lakšim. Brian je također rekao da pravila vezana uz prtljage mogu utjecati na ponašanje ljudi.

Rekao je da je problem češći u SAD-u nego bilo gdje drugdje u svijetu, sugerirajući da je to zbog međunarodnih zračnih prijevoznika koji obično zahtijevaju od putnika da koriste manje ručne torbe da bi svi imali više prostora. Brian je također sugerirao da se "kultura letenja" u SAD-u mora promijeniti. Odgovornost pada na putnike da promijene svoje ponašanje da bi zaustavili gužvu na izlazima.