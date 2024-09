Stjuardesa otkrila zbog kojeg su ponašanja parovi znali biti izbačeni s leta: 'Neugodno je'

Putovanje u inozemstvo može biti naporan proces, svi samo pokušavaju što prije stići gdje žele, ali postoje neke stvari koje se mogu dogoditi na letu, a koje zaista nisu potrebne. Stjuardesa Suzanne Bucknam navela je 'najneugodnije' primjere ponašanja parova kojima je svjedočila u zrakoplovu, piše LADbible.

Jedna od neugodnosti za nju bilo je to što parovi ne rezerviraju svoja mjesta zajedno, a zatim se pokušaju zamijeniti kad se ukrcaju. "Možda zvuči očito, ali ako vam je važno sjediti zajedno, rezervirajte svoja sjedala zajedno. Jednostavan postupak ukrcavanja može postati noćna mora ako parovi ne rezerviraju sjedala zajedno, a zatim traže od drugih putnika da se pomaknu," objasnila je.

Osim što premještanje značajno usporava proces, također često uzrokuje i svađu između putnika kada se netko ne pomakne. "Netko je odabrao i platio to mjesto, tako da imaju pravo odbiti zahtjev za premještanjem", rekla je Suzanne. Stjuardesa je čak priznala da je jedan par trebalo premjestiti na drugi let jer su zahtijevali da sjednu jedno uz drugo iako to nisu platili, te su se nadali besplatnom prelasku jer su bili na medenom mjesecu, iako im je zahtjev odbijen.

"Situacija se pogoršala kada je muž povisio glas, što je dovelo do njihova izbacivanja s aviona. Odluka je donesena jer nismo željeli da nas uzrujavaju ili da sjede pored žene tijekom cijelog 4-satnog leta, i takvo neprijateljstvo nije se toleriralo," dodala je Suzanne. No, najgora stvar kojoj je svjedočila je povezano s javnim iskazivanjem ljubavi. Vjerovali ili ne, kada ste svi zaglavljeni u metalnoj cijevi u zraku i ljudi postanu previše prisni, ostali putnici se počnu osjećati nelagodno.

"Poljubac u usne ili držanje za ruke ne izaziva osjećaj nelagode, ali ljubljenje i stavljanje pokrivača preko krila jedno drugome postaje vrlo neugodno za sve u blizini", objasnila je Suzanne. To uključuje parove koji se pokušavaju prepustiti strastima u toaletu ili "na svojim sjedalima s pokrivačem preko njih". "Zapravo sam jednom uhvatila par koji je imao spuštene hlače u stražnjem dijelu našeg aviona. Morali smo napraviti hitno slijetanje te smo osigurali da ih isprate s aviona, a zatim smo se ponovno uzletjeli bez njih", priznala je.

"Treba znati da zbog javnog nepristojnog ponašanja možete biti uhićeni, a stjuardese se neće bojati nazvati nadležne ako vide da se pokušavate postati previše bliski sa svojim partnerom", priznala je iskusna stjuardesa.

No, Suzanne najviše iscrpljuje kada par koji je na medenom mjesecu pomisli da zaslužuje sve i svašta. Željela bi da mladenci ne očekuju čuda dok su na letu, jer drugi putnici možda ne slave ili ne pridonose njihovoj prilici. "Ako dobijete besplatnu nadogradnju ili besplatno piće, fantastično! Ali nemojte to tražiti od stjuardese koja nije svjesna da ste na medenom mjesecu. Kao zaposlenici koja je bila u takvoj situaciji, jednostavno je neugodno ako nadogradnje nisu dostupne, a politika zrakoplovne tvrtke zabranjuje davanje besplatnih usluga", savjetovala je. Prema Suzanne, sve što je potrebno je ljubazan i pristojan upit o mogućim nadogradnjama ili pogodnostima, i ništa više.

