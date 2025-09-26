Prirodno rješenje: Ove tri sobne biljke pomažu u borbi protiv plijesni i vlage u vašem domu
Vlaga i plijesan česti su problemi u mnogim domovima, osobito tijekom hladnijih mjeseci. Osim što narušavaju izgled zidova i namještaja, mogu negativno utjecati i na zdravlje, izazivajući alergije, probleme s disanjem i neugodne mirise. Pravovremeno rješavanje vlage ključno je za očuvanje i doma i dobrobiti ukućana. "Plijesan u domu uzrokovana je prekomjernom vlagom. Tople prostorije, poput kupaonica, posebno su ugrožene", rekli su stručnjaci iz Gardening Expressa.
Objasnili su da je korištenje biljaka za sprječavanje plijesni praktičan i prirodan način kontrole vlažnosti i vlage u vašem domu. "Koliko je biljka dobra u smanjenju vlažnosti zraka ovisi o njezinoj sposobnosti upijanja rose, magle i druge vlage kroz lišće. Ljepota ovog prirodnog rješenja je u tome što ćete primijetiti poboljšanje, a istovremeno ćete imati i prekrasne biljke u kojima ćete uživati", dodali su. Ovo su tri sobne biljke koje sprječavaju plijesan, piše Daily Express.
Engleski bršljan: Engleski bršljan idealan je izbor za manje ili vlažnije prostorije, posebno kupaonice u kojima zrak ima tendenciju stagnacije. Poznat je po svojoj sposobnosti uklanjanja spora plijesni iz zraka, a uspijeva na jakom, neizravnom svjetlu i zahtjeva redovito zalijevanje. Za najbolje rezultate, temeljito zalijte i pustite da se tlo malo osuši između svakog zalijevanja.
Iako engleski bršljan preferira umjerenu vlažnost, prilagodit će se normalnim razinama u zatvorenom prostoru. Da biste povećali vlažnost bez rizika od truljenja korijena, stavite ga na pladanj s mokrim kamenčićima, samo pazite da ne stoji u stajaćoj vodi. Također ga je najbolje držati u visećoj posudi ili na visokoj polici, ne samo radi poboljšanja cirkulacije zraka, već i radi držanja izvan dohvata kućnih ljubimaca jer su njegovi listovi otrovni.
Mirni ljiljan: Mirni ljiljan je više od elegantne biljke sa svojim prepoznatljivim bijelim cvjetovima. Ova tropska biljka izvrsno se snalazi u okruženjima s visokom vlažnošću, što je čini savršenom za prostore sklone vlazi. Prema stručnjacima, mirni ljiljani vole hlad i uspijevaju u visokoj vlažnosti, pa su savršen izbor za područja sklona plijesni.
Mirni ljiljani upijaju višak vlage kroz svoje lišće i dobro podnose uvjete slabog osvjetljenja, a neki mogu rasti čak i pod umjetnom rasvjetom. Osim svoje sposobnosti upijanja vlage, mirni ljiljani također pomažu u pročišćavanju zraka i izvrsna su opcija za kućanstva s alergičarima. Ne zaboravite ukloniti ocvale cvjetove i nježno obrisati listove da biste biljku održali zdravom i učinkovitom u fotosintezi. Poput engleskog bršljana, ovi ljiljani su otrovni za kućne ljubimce, pa je njihov položaj iznimno važan.
Svekrvin jezik: To je jedna od najotpornijih i najprilagodljivijih sobnih biljaka. Ova vrsta posebno je učinkovita u borbi protiv kondenzacije i viška vlage, zahvaljujući svojim debelim, uspravnim listovima. Također je izuzetno jednostavna za održavanje, potrebno ju je zalijevati svakih tjedna do dva.
Svekrvin jezik najbolje uspijeva na svijetlim i toplim mjestima, ali može podnijeti različite uvjete. Njezini čvrsti, teksturirani listovi ne samo da upijaju vodu, već i doprinose čišćem zraku u prostoru. Prema istraživanju NASA-e, ova biljka može filtrirati uobičajene toksine iz kućanstva, što je čini snažnim saveznikom za zdravlje u zatvorenom prostoru.