Ove pogreške u slavnim 'Prijateljima' zasigurno niste primijetili!

Činjenica je da je svaka osoba na svijetu barem jednom pogledala ''Prijatelje'', no veća je vjerojatnost da je ovu kultnu seriju pogledala milijun puta. Unatoč činjenici da je prva epizoda emitirana još 1994., Prijatelji nas još uvijek svakodnevno uspijevaju nasmijati. No jeste li ikada primijetili brojne rupe u scenariju ove genijalne serije? Pripremite se za iznenađenje!

Zasigurno niste uočili kako je Phoebe uspjela biti na dva mjesta odjednom. U jednoj od prvih epizoda slavne serije, možemo vidjeti Phoebe kako razgovara s Rachel pokraj kuhinje, a sljedeću sekundu pojavljuje se na kauču kako ispija čaj, piše Stylist.

Sjećate li se kada se Monica misteriozno pretvorila u nekoga posve drukčijeg? U epizodi možemo vidjeti Phoebe kako razgovara s Monicom na kauču, no nakon što kamera promijeni kut, žena koja sjedi na njezinu mjestu definitivno nije Monica.

U epizodi ''The One with the Mugging'' gledamo kako Rachel uzbuđeno ulazi u Monicin stan kako bi Joeyu rekla da je primljen na audiciju s Leonardom Hayesom. Joey joj se pridružuje na vratima kako bi razgovarao o novostima, no prije nego što se okrene prema ostatku grupe, preko njegova ramena vidi se žena koja očigledno nije Rachel.

Foto: screenshot

Foto: screenshot

Jeste li ikada primijetili da je pogled s prozora Monicina stana katkada sasvim drukčiji nego u nekoj prijašnjoj epizodi?

Foto: screenshot

Foto: screenshot

Ross je, bez sumnje, najzbunjeniji lik od svih njih. Prvo, činjenica je da on nema pojma kad mu je rođendan; u jednoj epizodi slavi svoj veliki dan u ožujku, u drugoj u prosincu, a kasnije tvrdi da je to 18. listopada. Ross je također ostao 29-godišnjak tri cijele sezone (3, 4 i 5). Ali što je s činjenicom da je u 9. sezoni uživao jedući morsku hranu? To ne bi bilo tako neobično da Ross nije oduvijek tvrdio da je alergičan na školjke.

Foto: screenshot

Sjećate li se neudobnih čizama koje je Monica nosila te ih na kraju bacila? U 9. sezoni te iste čizme magično su se pojavile upravo na Monicinim nogama.

Foto: screenshot

Jeste li primijetili kako se broj na vratima slavnih prijatelja konstantno izmjenjuje? Tako u jednoj epizodi, Chandler i Joey žive u stanu pod brojem 4, a u drugoj je broj njihova stana 19!

Foto: screenshot

Foto: screenshot