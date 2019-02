Zvijezda 'Prijatelja' neprepoznatljiva: 'Fileri su me izobličili. Nisam se prepoznala'

Mlađe je slađe ili barem oku ugodnije, a Hollywood kao tvornica lijepih i nasmiješenih lica dobro je toga svjestan. Takvi pritisci često osjećaju mnogi pod svjetlima reflektora, a posebni tretman pomlađivanja nakon nekoliko godina odbila je poznata "prijateljica" Courteney Cox.

Monica iz poznatih Prijatelja, pedesetčetverogodišnja Courteney Cox odlučila se na prirodniji pristup starenju te ga prihvatila, ali ne bez teškoća. – Moraš prihvatiti starenje, a ja sam s tim imala velikih problema. – rekla je Cox za People magazin, nakon odluke o razgradnji svojih filera na licu.

Otkrila je kako nije bila zadovoljna sa svojim izgledom i da se zato okrenula ubrizgavanju filera, proces koji ispunjava bore i dodaje volumen okolnom mekanom tkivu. Međutim, rezultati takvog uljepšavanja bili su strašni. Lice joj se izobličilo i nije ličila na sebe.

–Nisam to shvaćala dok jedan dan nisam stala i bila Oh pa ne ličim na sebe.- priznaje glumica. Danas je Courteney otporna na otkucavanje sata do te mjere da je postala zaštitno lice L'Orealove #OWNINGIT kampanje. –Sad shvaćam i prigrljujem sebe i svoje starenje kako mi je Bog dao, a ne ono što sam pokušala promijeniti.- objasnila se Monica. O svojim požaljenim zahvatima progovorila je i 2016. godine u epizodi „Running with Bear Grylls“. – Biti žena u ovom poslu...starenje nije najlakše.- rekla je voditelju. – Cijelo vrijeme se trudiš i onda vidiš svoju slike i misliš si Bože, izgledam užasno. – objasnila je. Postavši zaštitno lice L'Orealove kampanje, zasjala je samopouzdanjem žene koja zdravo stari.

–Stvari će se promijeniti. Sve će propasti i probala sam to zaustaviti i zbog toga sam izgledala umjetno. Moraš imati pokretno lice, pogotovo ako imaš tanku kožu kao ja. To nisu bore, to su crte smijeha. Morala sam prihvatiti to i shvatiti da mi fileri nisu prijatelji. – zaključila je 2017. godine u intervjuu za New Beauty kada je prvi puta otvoreno progovorila o odustajanju od tretmana.