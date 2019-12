Ova web stranica 'pomaže' svima koji žele varati partnere s kolegama s posla!

U moru bezbroj aplikacija za pronalaženje srodnih duša našlo se i nešto drugačije - web stranica za varanje i to s kolegama na poslu.



Evo kako radi: Osoba koja želi varati ode na web stranicu gdje se prijavi Instagram profilom, upiše email adresu kolege kao i svoju vlastitu. Zatim ta osoba primi poruku da "suradnik želi aferu s vama". Ako odluče prihvatiti ponudu i posjete web stranicu, vama stiže potvrdna poruka, piše nypost.com.



"Oboje ste potvrdili da želite aferu jedno s drugim. Uživajte!", poručuje vam stranica.

Osnivač ove zanimljive stranice affairatwork.com, Mike, 36-godišnji softverski inženjer misli da će ova stranica promijeniti mnoge živote. "Izbjeći ćete odbijanje i sram, ali i prijavu šefu za seksualno maltretiranje."



Mike, koji je inače u ozbiljnoj vezi, na pitanje odakle mu inspiracija za ovako nešto odgovara: "Sviđala mi se cura na poslu, pa sam to zapravo napravio zbog sebe. Bojao sam se pozvati ju van jer su svi kolege znali da sam u vezi. Stalno sam razmišljao trebam li to učiniti ili ne."



Konačno, njegova 'potencijalna afera' premještena je na drugi odjel tvrtke prije nego što je uspio napraviti korak, ali ideja o stranici nije prošla. "Razgovarao sam s nekoliko svojih prijatelja i smatrali su ideju zanimljivom", kaže. "To je vrlo često na radnom mjestu, da ljudi imaju afere."

Stručnjak za odnose na poslu, Rob Toole misli da ova usluga i nije baš posve sigurna. "Zašto ići na web stranicu, dati podatke nekoj trećoj osobi umjesto da pozovete osobu uživo van? Na taj način sigurno nema dokaza."



Romantični odnosi u uredima događaju se sve češće jer ljudi jako puno rade i samim time provode više vremena zajedno, tako da je to najplodnije tlo za prevaru.



Do sada je na stranici zabilježeno više od 350 zahtjeva. Planiraju poćeti naplaćivati 10 dolara ( 70 kuna) nakon 500 zahtjeva. Mike kaže da ne odustajete ako vas neka osoba odbije. Njemu je trebalo tri zahtjeva kako bi se afera dogodila.

Naše kumice s placa otkrile su nam tajnu vječne ljubavi: