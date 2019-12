'Prevario sam suprugu s dadiljom, poseksali smo se na podu...'

Ovaj muškarac (38) ispričao je svoju prevaru kolumnistici The Suna, Deidre.



"Odvezao sam našu dadilju kući kada joj se pokvario auto i završili smo na podu ispred kamina - seksajući se."



Ima ženu od 28 godina, troje djece - dva sina od 8 i 6 godina i kćerkicu od 4. Išli su kod ženinog brata proslaviti promaknuće na poslu, ali muškarac je odlučio da neće piti jer vozi. Nova dadilja čuvala je djecu te večeri.



"Našli smo ju preko agencije, ima 22 godine i jako je atraktivna. Kada je trebala kući, shvatila je da joj je auto pokvaren, pa sam se ponudio da ju odvezem. Naišli smo na gužvu i poslao sam ženi poruku da me ne čeka jer nisam znao kada ću doći. Bio je to dug, stresan put, ali napokon smo stigli kod nje kući. Pozvala me na kavu."

"Razgovarali smo i rekla je kako je sretna jer, čak i da joj je radio auto, ne bi htjela biti u toj gužvi sama. Stavila je ruku na moje rame i poljubila me u obraz. Nisam mogao izdržati, okrenuo sam se i počeo ju ljubiti u usta. Sljedeće što znam je da smo ležali goli na podu ispred njenog kamina. Imali smo najbolji seks ikad i od tada se potajno viđamo - seks je i dalje odličan. Jučer je rekla da želi razgovarati sa mnom jer misli da je trudna. Zaista mi se sviđa i mislim da ću ostaviti ženu zbog nje. Ali ne znam je li to ispravna odluka zbog djece."



Deidre odgovara:

"Prije nego donesete nagle odluke, vaša dadilja mora biti sigurna je li trudna ili nije. Ako je, to ne znači nužno da vas dvoje morate biti par. Zapravo, jedva se poznajete. Sada je puno strasti, ali kako bi to podnjeli povrijeđena žena, troje djece i novorođenče? Je li dadilja spremna biti samohrana majka? Ako rodi dijete morat ćete plaćati alimentaciju i preuzeti odgovornost oca. Naravno, to znači da će vaša žena sve morati saznati. Ali zamolite ju da da vašem braku još jednu šansu, zbog djece. Možda ste se uzimali zdravo za gotovo i ovo je znak za buđenje."