Ova tri jutarnja simptoma nikako ne smijete ignorirati – mogu biti prvi znakovi raka!

Iako rak nema “određeno doba dana” te se rani znakovi upozorenja mogu javiti u bilo kojem trenutku, neki od njih najuočljiviji su čim se probudimo. To ne znači da ovi simptomi automatski znače rak, ali njihovo prepoznavanje može potaknuti ljude da na vrijeme potraže liječnički savjet i krenu u liječenje koje im može spasiti život. Farmaceut Abbas Kanani iz Chemist Clicka otkrio je za Daily Record tri česta simptoma na koja treba obratiti pažnju ujutro:

1. Uporan kašalj: Kašalj koji ne prolazi ili se pogoršava s vremenom može biti najčešći znak raka pluća. Prema WebMD-u, takav kašalj ne mora uvijek biti bolan ili produktivan – ponekad se osjeća tek kao škakljanje u grlu ili stalna potreba za pročišćavanjem grla.

Kanani naglašava: “Ako kašalj traje dulje od dva tjedna, posjetite liječnika – bez obzira pušite li ili ne”. Statistike pokazuju da je čak 65 % pacijenata s rakom pluća imalo uporan kašalj u trenutku dijagnoze, a kod uznapredovalih slučajeva broj raste na 80 %. No, kronični kašalj može biti i znak drugih stanja, poput astme ili refluksa kiseline.

2. Noćno znojenje: Klinika Mayo definira ga kao “ponavljane epizode vrlo jakog znojenja tijekom spavanja, dovoljno jakog da natopi odjeću ili posteljinu”. Iako se može pojaviti u menopauzi ili kao nuspojava lijekova, noćno znojenje ponekad signalizira i ozbiljnija stanja – infekcije, dijabetes ili čak rak, dodaje klinika Cleveland. Kanani savjetuje: “Obratite se liječniku, osobito ako znojenje prate umor, gubitak težine ili modrice”.

3. Jutarnji umor: Ponekad je iscrpljenost posljedica lošeg sna. Međutim, ako se redovito budite izrazito umorni i taj osjećaj traje cijeli dan, to može biti znak dubljeg zdravstvenog problema. “Normalno je osjećati blagi umor ujutro, ali ako je iscrpljenost stalna i neobjašnjiva, svakako se posavjetujte s liječnikom”, kaže Kanani.

Iako ovi simptomi ne znače nužno da imate rak, njihovo zanemarivanje može biti opasno. Pravodobna reakcija i liječnički pregled ključ su ranog otkrivanja i uspješnijeg liječenja.