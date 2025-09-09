Mjesecima ignorirao bolove u leđima pa dobio šokantnu dijagnozu: 'Živite s neželjenim gostom i nikad nemate kontrolu'

Matt Riddleston (59), viši medicinski tehničar specijaliziran za onkologiju, cijeli je radni vijek prepoznavao znakove i simptome tumora. No ništa ga nije moglo pripremiti na trenutak kada je saznao da sam boluje od raka prostate u četvrtom stadiju. Umor, bolovi u leđima i problemi s mokrenjem u početku su mu se činili kao posljedica biciklističke ozljede ili iscrpljenosti zbog rada tijekom pandemije. Tek u proljeće 2022. odlučio je potražiti liječničku pomoć, a nalaz “tvrde, nepravilne prostate” i povišeni PSA test ubrzo su potvrdili najgore strahove.

“Medicinske sestre i zdravstveni djelatnici često misle da su imuni na bolesti koje liječe kod pacijenata. Ja nisam odmah ni pomislio na rak”, priznao je za Daily Mail otac troje djece iz Chelmsforda, koji sa suprugom Kate (55) ima kćeri Mayu (25) i Rose (18) te sina Lylea (23). Biopsija je u svibnju 2022. potvrdila dijagnozu, a nekoliko tjedana kasnije u londonskoj bolnici Royal Marsden otkriveno je da je bolest metastazirala.

Iako mu dugogodišnje iskustvo u onkologiji pomaže razumjeti proces, Matt priznaje da “ponekad zna previše”. “To mi daje privid kontrole, ali istina je da je nemate. Rak je neželjeni gost s kojim živite – neki su dani bolji, neki gori”, objašnjava. Dodao je i koliko je šok bio primitak rezultata PSA testa: “Kad sam vidio brojku, znao sam da nije dobro. Odmah sam povratio po računalu – bila je to nasilna, visceralna reakcija”.

Od dijagnoze je prošao terapiju deprivacije androgena (ADT), šest ciklusa kemoterapije i svakodnevnu radioterapiju. Danas nastavlja s hormonskom terapijom i redovito kontrolira nalaze. Iako je trenutno “relativno dobro” i PSA mu je nizak, svjestan je da bolest neće nestati: “Pitanje je kada, a ne ako, bolest napreduje. Do tada istražujem sve moguće terapije”.

Unatoč svemu, Matt nije prestao raditi, iako se sada ne bavi pacijentima s rakom prostate: “To mi je preblisko. Ali osjećam da sada bolje razumijem što znači živjeti s bolešću koja ograničava život”.

Kako bi pokazao da bolest ne mora značiti kraj aktivnog života, 7. rujna sudjelovat će na biciklističkom izazovu Tour De 4 u Glasgowu, uz prijatelja Davida Abbotta (59). Cilj im je prikupiti sredstva za zakladu Royal Marsden Cancer Charity, a već su premašili 2000 funti. “Ljudi s rakom u četvrtom stadiju ne izgledaju uvijek bolesno. Još uvijek možemo biti sposobni, aktivni i korisni. Za mene to ima ogromno značenje”, zaključuje Matt.