Otkrivena nova nuspojava popularnog lijeka za mršavljenje: 'Sve počinje na jeziku…'

Ako ste posljednjih godina bili 'izvan mreže', možda niste primijetili da je Ozempic postao iznimno popularan lijek, i to ne samo među osobama s dijabetesom tipa 2, za koje je izvorno namijenjen. Brojne slavne osobe otvoreno su priznale da su koristile ili još uvijek koriste Ozempic kako bi izgubile nekoliko kilograma, iako su se mnogi u međuvremenu prebacili na lijek Mounjaro – koji djeluje na sličan način i već je odobren za mršavljenje u nekim zemljama, piše LAD Bible.

Ozempic djeluje tako da oponaša hormon GLP-1, koji regulira apetit i razinu šećera u krvi. Kod osoba s dijabetesom tipa 2 to omogućuje bolju proizvodnju inzulina i smanjenje razine šećera kada je to potrebno. Osim toga, usporava probavu hrane, što može dovesti do osjećaja sitosti kroz dulje vrijeme. No, kao i kod svih lijekova, nuspojave nisu rijetkost. One najčešće uključuju mučninu, povraćanje, proljev, bolove u trbuhu i zatvor. Amy Schumer je opisala da ju je lijek toliko iscrpio da je bila 'prikovana za krevet', dok je Jeremy Clarkson rekao da je 'stalno bio bolestan' dok ga je uzimao, prije nego što je postigao bolje rezultate s Mounjarom. Kod nekih korisnika pojavio se i tzv. 'Ozempic face' efekt – izraženo mršavljenje lica zbog gubitka potkožnog masnog tkiva, što dovodi do obješene kože i naglašenih bora oko usta, obraza i očiju.

Novi dodatak na sve duljem popisu nuspojava je i tzv. 'Ozempic tongue', neugodna promjena u okusu hrane. Njujorški stručnjak za pretilost, dr. Daniel Rosen, objasnio je za Daily Mail da se kod nekih pacijenata javljaju promjene u okusnim receptorima na jeziku zbog djelovanja Ozempica, što značajno mijenja doživljaj hrane. 'Treba imati na umu da se okus ne stvara samo na jeziku, već i u mozgu. Znamo da GLP-1 smanjuje dopaminsku reakciju na hranu, čineći cijelo iskustvo manje ugodnim, što bi moglo objasniti zašto se kod nekih ljudi mijenja okus', rekao je dr. Rosen. 'Zamislite da vidite fotografiju sočnog burgera na jelovniku i osjetite eksploziju okusa pri prvom zalogaju. To je odgovor našeg centra za užitak u mozgu. Ako se taj mehanizam priguši lijekovima poput Ozempica, razumljivo je da ljudi kažu kako im hrana više ne ima isti okus.'

Dr. Rosen navodi da se neki pacijenti žale i kako im 'sve ima isti okus' ili da im je hrana potpuno 'bljutava'. Neki su prijavili čak i neugodan, metalan okus pri konzumaciji inače ukusnih jela, poput odrezaka i kobasica. S druge strane, neki vegetarijanci koji koriste Ozempic razvili su neočekivanu želju za mesom.

U svijetu slavnih gdje se često sve dijeli javno, ni Ozempic nije iznimka. Iako lijek još uvijek nije odobren za mršavljenje ni u Velikoj Britaniji ni u SAD-u, mnogi poznati otvoreno govore o njegovoj upotrebi. Osim Amy Schumer i Jeremyja Clarksona, koji su javno iznijeli svoja negativna iskustva, Ozempic su koristili i James Corden, Sharon Osbourne, Kathy Bates, Rebel Wilson i Boy George. Neki, poput Oprah Winfrey i Kelly Clarkson, priznali su korištenje lijekova za mršavljenje, no nisu specificirali koji točno su uzimali. I dok popularnost Ozempica ne jenjava, stručnjaci upozoravaju da se, unatoč potencijalnim rezultatima, ne smije zanemariti niz nuspojava koje ozbiljno utječu na kvalitetu života – pa čak i na osnovni užitak u hrani.

