Otkrila je da je muž vara pa je ljubavnici napisala pismo. Evo što piše..

Jedna je žena doznala da je muž vara te je odlučila njegovoj ljubavnici napisati pismo. Jedno sasvim iskreno.

Započela je pismo riječima: "Možda si iznenađena da znam da moj muž ima tebe za ljubavnicu, ali shvatit ćeš to jednom kada više ne budeš ljubavnica nego postaneš supruga. Ne znam kako izgledaš, nisam ti provjeravala društvene mreže, ali znam da si sigurno žena u dvadesetima, izazovnog izgleda, visoka ili žena u tridesetima čvrstog stava "ne igraj se sa mnom". Ali kako izgledaš nije bitno jer moj muž zasigurno nije s tobom zbog izgleda.."

Ljubavnici je pojasnila da je njen suprug s njom jer mu je dosadno u životu i sigurno se s njom lijepo provodi, piše TOI

"I tebi je zasigurno lijepo s njim. On je šarmantan, bogat i vjerojatno ti kupuje skupe poklone. Ali taj šarmer je otac dvoje djece i oni će uskoro početi studirati i on će morati to financirati i više neće imati toliko novaca za tebe, niti za kuću niti za auto. Ali ti nisi s njim zbog novaca nego dok vas život en rastavi, u dobru i zlu, zar ne? Svoju djecu obožava više od ikog na ovom svijetu, a ja sam majka te djece i uvijek ću biti povezana s njim. A kad smo već kod teme majki, da ti kažem nešto i o njegovoj. Ta žena je prva kojoj se javlja svako jutro, iako ne živi s nama. Ja sam za tu njegovu naviku doznala tek kada smo počeli živjeti zajedno, a dvadeset godina smo u braku i još se s tim teško nosim, da nisam jedina žena u njegovu životu. Sada kada si se pojavila i ti, ti se moraš boriti s čak tri žene u njegovom životu: sa mnom, njegovom majkom i njegovom kćeri. I samo da znaš, njegova majka me još uvijek mrzi i ja joj uzvraćam istim osjećajima. Ona mrzi sve koje njen sin voli, osim svojih unuka. Dobrodošla u obitelj. Ne mogu dočekati doznati kako će ona reagirati kada dozna za tebe. "

Pojasnila joj je i da je njen suprug u ranim pedestima i da će ga uskoro dostići starost. Uvjerena da će njen suprug biti čista kopija svoje mrzovoljne majke, ljubavnici je poželjela sreću i na tom polju.

Na kraju je napisala kako ne želi sve otkriti u jednom pismu pa je predložila da održe komunikaciju i dalje, u slučaju da je "njegova majka prihvati, supruga ostavi i djeca prestanu zanimati. "

