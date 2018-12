Koliko imate godina? Istraživanje: Do ove biste trebali imati sređen život

Kasnimo u odnosu na neke prethodne generacije. Rađamo kasnije, upuštamo se u brak sve kasnije, "stajemo na noge" sve kasnije...

Ako ste u dvadesetima ili na početku tridesetih godina, nema potrebe za panikom. A ako ste već zakoračili u 39. godinu, a život vam je još uvijek u neredu, nemamo optimistične vijesti za vas.

Barem ako je suditi po istraživanju provedenom u Beagle Street Life Insurance u kojem je sudjelovalo dvije tisuće odraslih osoba, a koje su se izjasnile oko toga do koje godine života biste trebali biti "sređeni".

Do svoje 39. godine, trebali bi imati ostvarene ciljeve u svojoj karijeri, sređen ljubavni život i stabilno društvo. Ipak, neke stvari bismo trebali imati i prije te dobi.

Primjerice, do 29. godine trebali bismo biti okruženi sigurnom grupom prijatelja, do 31. godine bismo već trebali pronaći ljubav svog života ili barem onu osobu s kojim želimo provesti život.

No, ako se niste pronašli u ovim dobnim okvirima, nemojte očajavati. Istraživanje je iznijelo smjernice, no to ne znači da možda već s početkom Nove godine upravo vas ne čekaju neke velike promjene.

Pogledajte i galeriju Ovim se šokantnim situacijama nitko nije nadao, a uhvatila ih je kamera