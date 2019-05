'Otišao je s prijateljima na odmor, a nakon povratka jedva me je mogao pogledao u oči'

Biti u vezi pet godina nije nimalo mala stvar. Puno je tu odricanja, ljubavi, uspomena, ali i zajedničkog odrastanja. I problema.

Upravo jedna od takvih, problematičnih situacija, presudila je odnosu jedne 19 - godišnjakinje i mladića od 23 godine nakon što je otišao sa svojim prijateljima na odmor na Ibizu. Što se dogodi na Ibizi, ostaje na Ibizi, no ne i ovom mladiću. Pri povratku s odmora nije mogao pogledati svoju djevojku. Krivnja koju je imao na svom licu bila je prevelika.

Pokazivao je svojoj djevojci nekoliko odabranih fotografija, no kada je otišao na tuširanje, njegova djevojka je zgrabila njegov telefon i pregledala sve. Pronašla je fotografije na kojima je zagrljen s nekom djevojkom, a i pronašla je njeno ime. Potražila ju je na društvenim mrežama i poslala joj poruku te je upitala što se događalo između nje i njenog dečka. Djevojka je rekla kako joj rekao da je solo, da nije u vezi, no ostali su na poljupcima. Rekla je svom dečku što je doznala i on joj je priznao u suzama. Ipak, to je bilo previše pa je djevojka završila svoju 5-godišnju vezu.

Sada je u vezi s novim dečkom, no ne osjeća da je to to. Razmišlja o tome da svom bivšem dečku pruži drugu priliku te je upitala poznatu terapeutkinju Deidre za savjet. Odgovorila joj je da se možda osjećaju sigurno u toj vezi jer su dugo zajedno, no možda su se osjećaji ipak promijenili. Deidre je upozorila i da se kao osobe mijenjamo kroz godine i da mora razmisliti o tome je li zaista spremna za napraviti korak dalje. Ako odluči biti sa svojim bivšim dečkom ponovno, s obzirom na njegovu prevaru, on bi trebao pristati na njena pravila za nastavak veze.

