Osudila ‘neprivlačno’ ponašanje muškarca na spoju: ‘Naručivao je puno, samo da ja što više platim!’

Svijet spojeva baš i nije lak, a nakon što organizirate prvi spoj s nekim, imate zadatak odrediti tko će platiti bilo koju aktivnost koju odlučite raditi zajedno. Naravno, logično bi rješenje bilo da naizmjenično plaćate za spojeve - ali što ako nikada nemate drugi spoj?

Jedna je žena mislila da su ona i njezin partner došli do savršenog rješenja kada su odlučili podijeliti račun tijekom prvog spoja tako da svatko od njih plati nešto za izlazak. Ali brzo je shvatila da ovaj plan, koji je sugerirao njezin partner na spoju, nije bio baš dobar, jer je na kraju platila gotovo dvostruko više od njega, piše Mirror.

Žena je objasnila da su za spoj otišli na piće prije nego što su otišli u restoran na večeru. Isprva je ponudila da plati piće, ali je njezin pratilac odbio prihvatiti, rekavši joj da će on platiti i da ona može platiti račun kad dođu u restoran. Čovjek je uz piće naručio predjelo i na kraju ga je platio oko 45 funti. Međutim, kada su stigli u restoran, unatoč tome što je već pojeo nešto hrane, muškarac je odlučio naručiti još predjela i priloga uz glavni obrok - što znači da je žena na kraju platila 70 funti za svoj dio spoja.

U objavi na Redditu napisala je: "Upoznala sam tog muškarca na Hingeu i on me pozvao na večeru. On je odabrao vrijeme i mjesto. Stigli smo tamo i čekalo se 30 minuta pa je predložio da odemo na piće u bar preko puta. Na kraju smo i tamo uzeli svoje predjelo jer se malo čekalo. Ponudila sam da platim piće (nisam mislila da će mi dopustiti), ali je rekao da je u redu, mogu platiti sljedeće (večeru valjda!?!). Piće i predjelo su bili 45 funti i on je to platio. Stigli smo na večeru i zaokružilo se na oko 70 funti, platila sam."

Žena je rekla da joj je muškarčevo ponašanje bilo "izuzetno neprivlačno" jer je smatrala da ju je natjerao da plati više od njega namjerno, a da s njom o tome nije razgovarao. Sada ga više ne želi vidjeti, ali je rekla da nije sigurna jesu li 'novčani problemi' dovoljan razlog da ga prekine.

"Ovo mi je krajnje neprivlačno samo zato što je to bio prvi spoj. Znao je da će me natjerati da platim večeru i naručio je VIŠE predjela i puno dodataka. On je izabrao mjesto i inicirao spoj, ali ja sam na kraju platila. Osim ove situacije, razgovor je bio u redu. Iskreno, novčani dio spoja me izbacio iz takta i bio mi je prilično gadan. Nikad mi se to nije dogodilo. Poslao mi je poruku, ali ja nisam uzvratila jer mislim da nisam više zainteresirana. Je li ovo dobar razlog da prekinete odnos s nekim?", upitala je korisnike foruma.

Komentatori objave brzo su rekli ženi da je svaki razlog dovoljno dobar razlog da prekine vezu s nekim i prestane izlaziti s njim ako više nije zainteresirana za njega. No, neki su dijelili slične priče o užasnim spojevima o ljudima koji su od njih tražili da plate više od poštenog udjela.

Jedna je osoba rekla: "Jednom mi se dogodila slična stvar na drugom spoju. Rekao je da me želi izvesti na večeru, a ja sam umjesto toga predložila predjela - lijepo se proveo, a on je predložio piće na krovu svoje stambene zgrade. Kao šetali smo ondje, rekao je da nema ništa kod kuće pa možemo li svratiti do trgovine alkoholnim pićima? Zgrabio je veliku bocu prilično skupog ruma i nekoliko piva. Čekali smo u redu i kad smo došli do ispred, rekao je "Oh, rekla si da ćeš platiti sljedeći put, pa je ovo sljedeći put!'" A drugi je podijelio vlastitu filozofiju i dodao: "Uvijek ponudite platiti pola i uvijek odbijte platiti više od pola. Držite se toga pod svaku cijenu. Funkcionira za bilo koji spol."

