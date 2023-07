Majka iskreno ispričala: 'Mrzim ime svoje kćeri i sramim se kad ga izgovorim u javnosti

Jedna majka otkrila je da se boji da je donijela užasnu odluku o imenu svojoj kćeri te da se čak i brine da zvuči ''jeftino''. Svoju dilemu podijelila je na forumu za roditelje Mumsnet te zamolila za savjet i pomoć drugih roditelja, prenosi The Sun. "Žalim zbog imena koje smo odabrali za našu kćer i ne znam što da radim. Postupno me to izjeda posljednjih šest mjeseci", požalila se na forumu. Odbila je napisati ime koje su ona i njezin suprug odabrali jer bi se zbog toga osjećala još gore, ali je davala nagovještaje da su se odlučili za ime koje se obično koristi za dječake.

"Ona je moj svijet i ne mogu si pomoći da se osjećam kao da sam je iznevjerila", nastavila je pa objasnila da je to ime bilo prvi izbor njezina partnera, a također i na njezinoj listi imena, ali da je odluka prenagljena i da je bila pod pritiskom da odabere ime. Nedostatak imena na njezinoj objavi ostavilo je druge roditelje u nedoumici kako da je savjetuju, pa su mnogi pokušavali pogoditi ime njezine kćeri.

"Ako je Oakley, iskreno, promijenila bih ga", komentirala je jedna korisnica, dok je druga otkrila: "Moja sestra imala je isti problem s prvom bebom. Izdržala je prvih godina i sada smatra da joj ime pristaje – četiri godine poslije." Mnogi su joj odgovorili da dijete ne definira ime jer je potrebno vrijeme da novorođenče razvije osobnost koja odgovara njegovu imenu, ali i utješili je da se trendovi imena često mijenjaju te da je moguće da njezino ime postane popularno.

Neke su majke suosjećale, rekavši da su prošle kroz istu stvar nakon što su dale imena svojim bebama, rekavši: "Žaljenje za imenom bilo je početak preispitivanja svake odluke koju sam donosila idućih desetak godina."Poslije je rekla da joj mame nisu pomogle i nisu je umirile u vezi s imenom te zaključila:

"U trenutku sam kada ne volim govoriti ljudima kako se zove. Nije da joj ne pristaje, nego je mene sram." Mnogi roditelji rekli su joj da je promjena imena vrlo jednostavna i ne stoji više nego novi rodni list.

