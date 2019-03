`Ostavila sam muža da bih bila s drugim, ali on mi se više ne javlja`

"Tjedan dana nakon što sam srela drugog muškarca, ostavila sam svog supruga. Stalno smo se svađali, čak i tijekom našeg vjenčanja. On zna biti agresivan. Oboje imamo 28 godina."

Anonimna 28- godišnjakinja požalila se poznatoj terapuetkinji Deidre na portalu The sun kako voli drugog muškarca kojeg je upoznala, no on joj je rekao da se trebaju prestati viđati. Upoznali su se na jednoj zabavi nakon koje su se nastavili intenzivno dopisivati.

Žena je otkrila i kako je u braku dvije godine, a sa svojim suprugom je imala seksualne odnose svaki drugi mjesec. Tvrdi kako se s 30- godišnjakom sa zabave odmah povezala. Kada joj je muškarac rekao da ne može nastaviti viđati se s njom jer je u braku, ona je odlučila napustiti supruga. No, s drugim muškarcem se nije ponovno vidjela. Njen suprug želi da pokušaju ponovno, a i njena obitelj ohrabruje je u tome. Ostavila ga je prije šest tjedana.

Deidre joj je pojasnila da drugi muškarac po ničemu nije pokazao da ga ona zanima i savjetovala joj je da poradi na odnosu sa svojim mužem i predložila bračnog savjetnika.

