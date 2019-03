Joan Collins otkrila tajne sretnog 17-godišnjeg braka s 31 godinom mlađim mužem

Kada je Joan Collins (85) 17. veljače 2017. izrekla sudbonosno DA svom 31 godinu mlađem izabraniku Percy Gibsonu (54), rijetko tko od njenih prijatelja je vjerovao da će to biti brak koji će potrajati. Jer imala je iza sebe, a onda je i odabrala muškarca koji je toliko mlađi od nje.

No, ova slavna glumica proslavila je 17. godišnjicu braka i otkrila koje su tajne njihovog sretnog odnosa u natoč razlici u godinama, piše Daily Mail.

Ne žurite!

"Percy i ja započeli smo naš odnos kao prijatelji i to je prijateljstvo trajalo devet mjeseci prije nego što smo ušli u vezu." Collins je naglasila da su se pronašli na svim razinama, voljeli su iste stvari i imali slična razmišljanja, što je, tvrdi, itekako važan temelj za stabilan i čvrst brak.

Imajte prostor za sebe

U svakom je odnosu važno poštivati osobni prostor vašeg partnera. "Za mene je to kupaonica, za Percyja je to njegov ured i vlastita kupaonica. Idealno je ako svatko od vas može imati svoju kupaonicu, ali svakako osigurajte da oboje imate svoj prostor i vrijeme samo za sebe. "

Prihvatite da ste različiti

Uvijek budite svjesni da ste potpuno razuličite osobe, bez obzira na to koliko ste kompatibilni. Iako možda želite tako misliti, ona ili on neće biti na istoj valnoj duljini i možda neće misliti ili djelovati na isti način na koji biste to vi učinili. To je snaga, a ne slabost, poručuje Collins.

Nemojte biti ovisni

Neovisnost je jedna od najljepših osobina kod muškaraca i žena. Oba spola privlače ljudi koji mogu preuzeti odgovornost i obaviti posao, a par koji može uspješno dijeliti moć, postaje nepobjediv.

Poštujte tuđe mišljenje

Različiti smo i imamo različite stavove i mišljenja. Ako se ne slažete s njima, poštujte ih. Bilo bi dosadno da svi imamo iste stavove.

Nemojte ići na spavanje ljuti

Naravno da ćete se porječkati i imati nesporazume, no imajte na umu da nikada na spavanje ne odlazite ljutiti. Razriješite problem prije odlaska u krevet jer odgađanje rješavanja problema može samo stvoriti dodatni stres i probleme.

Cijenite sitnice

Čaj kada ste boelsni, omiljena slastica koju vam donese na putu kući nakon radnog dana i sl., moće vam se činiti kao sitnica, ali zaista vrijedi puno. Cijenite ih i pokušajte ih imati što više jedno za drugo.

Ne kritizirajte

Budite oprezni čak i kada se šalite da ne uvrijedite vašeg partnera. Pazite i s kritikama. Ako uvidite da ste pogriješili, brzo se ispričajte.

Zapamtite važne datume

Ili zapišite, napravite podsjetnike, što god je potrebno da ne zaboravite datum vaše godišnjice, rođendana vašeg partnera, njegovih roditelja i sl.

Collins savjetuje i da razgovarate na samo kada vas nešto muči, daleko od TV ekrana i djece, svakako ne zaboravite jedno drugom reći koliko vam znači, izrecite to "volim te" često, ponašajte se lijepo jedan prema drugome, budite intimni, planirajte zajedničke aktivnosti, nemojte biti ljubomorni i ne uspoređujte se s drugim parovima.

