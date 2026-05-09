Jednostavan trik zbog kojeg će banane ostati svježe tjednima

Banane su jedno od najpopularnijih voća jer su praktične, zasitne i odličan izbor za međuobrok. Iako ih mnogi kupuju gotovo svaki tjedan, često se dogodi da dio banana vrlo brzo omekša, potamni i završi u smeću. Budući da sazrijevaju brže od većine voća, stručnjaci preporučuju jednostavan trik koji bi mogao usporiti taj proces i produžiti njihovu svježinu. Nakon dozrijevanja banane počinju otpuštati prirodni plin etilen koji ubrzava sazrijevanje voća. Što se više etilena oslobađa, banane brže omekšavaju, mijenjaju boju i postaju prezrele, zbog čega cijeli grozd banana počne trunuti u isto vrijeme.

Dr. Dan Bebber sa University of Exeter objasnio je kako etilen potiče razgradnju staničnih stijenki u voću, pretvaranje škroba u šećer i smanjenje kiselosti, što dovodi do mekše teksture i slađeg okusa banana, prenosi Daily Express. Kako bi se taj proces usporio, stručnjaci preporučuju vrlo jednostavan trik. Omotavanje peteljki banana biljnom, aluminijskom ili plastičnom kuhinjskom folijom usporit će taj proces.

Autorica vodiča o smanjenju bacanja hrane Amy Cross tvrdi da se na taj način smanjuje širenje etilena između plodova pa banane sazrijevaju sporije i ravnomjernije. Uz omotavanje peteljki preporučuje se i držanje banana dalje od drugog voća poput jabuka, avokada ili krušaka jer i ono otpušta etilen koji dodatno ubrzava sazrijevanje. Banane je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi, podalje od izravnog sunca i izvora topline. Metodu su testirali i na kulinarskom portalu Kitchn, gdje su uspoređivali različite načine čuvanja banana. Tijekom testa pokazalo se da su banane s omotanim peteljkama sporije tamnile i dulje zadržale svjež izgled. Iako ovaj trik ne može potpuno zaustaviti sazrijevanje, mogao bi pomoći da banane ostanu svježe znatno dulje nego inače.