Savjeti stručnjaka

Jednostavan trik zbog kojeg će banane ostati svježe tjednima

Stephany Domitrović
09.05.2026.
u 06:00

Omotavanje peteljki kuhinjskom folijom moglo bi pomoći da banane sporije sazrijevaju i dulje ostanu svježe.

Banane su jedno od najpopularnijih voća jer su praktične, zasitne i odličan izbor za međuobrok. Iako ih mnogi kupuju gotovo svaki tjedan, često se dogodi da dio banana vrlo brzo omekša, potamni i završi u smeću. Budući da sazrijevaju brže od većine voća, stručnjaci preporučuju jednostavan trik koji bi mogao usporiti taj proces i produžiti njihovu svježinu. Nakon dozrijevanja banane počinju otpuštati prirodni plin etilen koji ubrzava sazrijevanje voća. Što se više etilena oslobađa, banane brže omekšavaju, mijenjaju boju i postaju prezrele, zbog čega cijeli grozd banana počne trunuti u isto vrijeme.

Dr. Dan Bebber sa University of Exeter objasnio je kako etilen potiče razgradnju staničnih stijenki u voću, pretvaranje škroba u šećer i smanjenje kiselosti, što dovodi do mekše teksture i slađeg okusa banana, prenosi Daily Express. Kako bi se taj proces usporio, stručnjaci preporučuju vrlo jednostavan trik. Omotavanje peteljki banana biljnom, aluminijskom ili plastičnom kuhinjskom folijom usporit će taj proces.

@purewow Send this food hack to someone who needs it! 🍌 #hacks #foodhacks #howtokeepbananafresh #bananahack ♬ sail away (instrumental) - lovelytheband

Autorica vodiča o smanjenju bacanja hrane Amy Cross tvrdi da se na taj način smanjuje širenje etilena između plodova pa banane sazrijevaju sporije i ravnomjernije. Uz omotavanje peteljki preporučuje se i držanje banana dalje od drugog voća poput jabuka, avokada ili krušaka jer i ono otpušta etilen koji dodatno ubrzava sazrijevanje. Banane je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi, podalje od izravnog sunca i izvora topline. Metodu su testirali i na kulinarskom portalu Kitchn, gdje su uspoređivali različite načine čuvanja banana. Tijekom testa pokazalo se da su banane s omotanim peteljkama sporije tamnile i dulje zadržale svjež izgled. Iako ovaj trik ne može potpuno zaustaviti sazrijevanje, mogao bi pomoći da banane ostanu svježe znatno dulje nego inače.
