Novac će se lijepiti za vas: Baba Vanga ostavila tajne rituale za privlačenje bogatstva koje svatko može pratiti, a jedan je ključan!

Vangelia Pandeva Dimitrova, diljem svijeta poznata kao Baba Vanga, ostala je zapamćena kao "Nostradamus s Balkana", žena čija su se zapanjujuće točna proročanstva o globalnim događajima, poput napada 11. rujna ili smrti princeze Diane, prenosila s koljena na koljeno. No, dok su njezine apokaliptične vizije često punile naslovnice, manje je poznat dio njezina učenja koji se bavi svakodnevnim životom - onaj posvećen privlačenju sreće, blagostanja i financijske stabilnosti. Njezini sljedbenici i danas tvrde kako je Vanga duboko vjerovala da je ključ prosperiteta skriven u energiji doma i malim, ali moćnim ritualima kojima svatko može utjecati na vlastitu sudbinu i osigurati da mu novac lakše "kruži" kroz život, prenosi Metropoloitan.

Prema Vanginim učenjima, dom nije samo mjesto stanovanja, već moćno energetsko središte koje izravno utječe na živote svih ukućana. Vjerovala je da neuredan i zapušten prostor blokira protok pozitivne energije, a time i protok novca i sreće. Stoga je prvi i osnovni preduvjet za financijsko blagostanje bio održavanje besprijekorne čistoće i reda. Redovito čišćenje, prozračivanje prostorija i oslobađanje od nepotrebnih, a pogotovo slomljenih stvari, smatrala je temeljem za stvaranje okruženja u kojem se obilje može nastaniti. Posebnu je pažnju pridavala mjestima gdje se čuva novac, poput novčanika ili ladica, koji su uvijek morali biti uredni i čisti.

Jedan od najvažnijih rituala za zaštitu doma i privlačenje pozitivnih vibracija uključivao je postavljanje ukrštenih grančica bazge iznad ulaznih vrata. Vanga je smatrala da bazga djeluje kao snažan energetski štit koji odbija negativne utjecaje i zle namjere, dok istovremeno otvara vrata sreći i blagostanju. Uz to, imala je i duboko poštovanje prema kruhu, koji je smatrala svetim simbolom obilja. Strogo je zabranjivala bacanje ostataka kruha, tvrdeći da je to čin nepoštovanja koji priziva siromaštvo. Umjesto bacanja, savjetovala je da se stari kruh iskoristi ili, ako to nije moguće, nahrane ptice, čime se krug davanja i primanja nastavlja.

Vangini savjeti zadirali su i u svakodnevno ophođenje s novcem. Inzistirala je da se novčanice u novčaniku moraju držati uredno složene, a ne zgužvane po džepovima, jer red privlači dodatno bogatstvo. Prilikom darivanja novčanika, u njega je uvijek trebalo staviti barem jednu novčanicu ili kovanicu kako se ne bi poklanjala "praznina". Također je upozoravala da se posuđivanje i brojanje novca obavlja isključivo do podneva. Nakon zalaska sunca, vjerovala je, novac se ne bi smio prenositi iz ruke u ruku; umjesto toga, trebalo bi ga ostaviti na stol ili neku drugu površinu kako bi ga druga osoba podigla, čime se prekida potencijalni prijenos loše energije.

Kako bi dodatno pojačala energiju blagostanja, Vanga je preporučivala stvaranje posebnog "kutka za bogatstvo" u domu. U taj kutak trebalo bi smjestiti predmete koji simboliziraju prosperitet, poput sretnih sitnica, ušteđevine te predmeta zlatne ili žute boje. Vjerovala je i u moć prirode, pa je savjetovala držanje biljaka poput bosiljka i lovora u kući, za koje se smatralo da potiču pozitivno kruženje energije i jačaju financijsku stabilnost. Postojali su i sitni rituali za teške trenutke; ako vas napusti novčana sreća, savjetovala je da se ispod tepiha u domu stavi komadić mahovine. Držanje stranog srebrnog novčića kao talismana također je bio jedan od njezinih preporuka za kontinuirani priljev sredstava.

Osim savjeta za privlačenje sreće, Baba Vanga je ostavila i niz upozorenja o navikama koje navodno tjeraju blagostanje iz kuće. Nikada se, govorila je, ne treba jesti ili piti iz oštećenih, okrhnutih tanjura i šalica jer to simbolički "krade" sreću i cjelovitost doma. Slomljeno ili napuklo ogledalo smatrala je jednim od najgorih znakova i trebalo ga se odmah riješiti. Također je strogo zabranjivala sjedenje na stolu te ostavljanje ključeva ili šešira na njemu, jer je vjerovala da takve radnje slute na siromaštvo i gubitak. Jedno od njezinih najvažnijih pravila bilo je da se nikada ne treba hvaliti svojom srećom ili bogatstvom, pogotovo pred nepoznatim ljudima, jer njihova zavist može stvoriti negativnu energiju koja uništava sve što ste stekli.