Žene priznale svoju najskriveniju seksualnu fantaziju i šokirale mnoge: 'Laknulo mi je kad sam shvatila da nisam jedina'

Na platformi Reddit posljednjih se mjeseci sve češće raspravlja o jednoj specifičnoj seksualnoj fantaziji koja, sudeći prema komentarima korisnica, zanima velik broj žena. Riječ je o želji za zamjenom tradicionalnih seksualnih uloga te iskustvu penetracije i ejakulacije tijekom odnosa. Mnoge korisnice otvoreno priznaju da ih privlači ideja dominacije, preuzimanja inicijative i mogućnosti da partneru pruže iskustvo koje se tradicionalno povezuje s muškom seksualnošću.

Jedan korisnik Reddita podijelio je ispovijest svoje partnerice koja je priznala da ju uzbuđuje sama pomisao na takav seksualni čin. Napisao je kako njegova djevojka mašta o osjećaju kontrole i fizičke povezanosti. Objava je izazvala lavinu komentara žena koje su priznale da imaju slične želje, a neke su napisale kako ih posebno privlači ideja seksualnog iskustva iz potpuno drugačije perspektive.

Pojedine korisnice komentirale su da često razmišljaju o seksualnim pomagalima koja simuliraju mušku anatomiju i ejakulaciju. Dio njih priznao je da ih ne zanima sama anatomija, nego psihološki osjećaj moći i aktivnije seksualne uloge. „Ne prestajem razmišljati o tome koliko bih voljela imati penis”, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala da joj je laknulo kada je shvatila da nije jedina s takvim fantazijama. Seksualne igračke koje oponašaju ejakulaciju posljednjih su godina sve popularnije, a razloge toga objasnila je seksualna edukatorica Annabelle Knight. Smatra da interes za ovakve proizvode pokazuje kako se seksualne uloge i dinamika među partnerima mijenjaju. Mnoge žene, tvrdi, žele istraživati dominantniju ili aktivniju ulogu tijekom seksa, a seksualna pomagala omogućuju im upravo takvo iskustvo.

Tema je ponovno otvorila i rasprave o teorijama Sigmund Freud, posebno njegovu konceptu „zavisti na penisu”, koji je desetljećima bio jedna od najkontroverznijih ideja psihoanalize. Freud je smatrao da penis simbolizira društvenu i psihološku moć, no suvremeni stručnjaci naglašavaju da današnje seksualne fantazije imaju mnogo kompleksnije značenje od same anatomije. Seksologinja Courtney Boyer objašnjava kako se ovakve fantazije češće povezuju s osjećajem kontrole i inicijative nego sa stvarnom željom za muškim spolnim organom.

Prema njezinim riječima, mnoge žene ne žele „biti muškarci”, nego ih privlači simbolika moći i slobode koja se tradicionalno povezivala s muškom seksualnošću. Dodaje kako seksualnost nije isključivo biološka, nego i psihološka te društvena kategorija. Fantazije često proizlaze iz želje za istraživanjem novih uloga, pomicanjem granica i iskustvom koje djeluje zabranjeno ili neuobičajeno. Zbog toga teme poput dominacije, zamjene uloga i seksualne kontrole posljednjih godina postaju sve prisutnije u online raspravama, podcastima i modernoj seksualnoj edukaciji, prenosi Metro.