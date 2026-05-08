Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 222
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Što je zavist na moći?

Žene priznale svoju najskriveniju seksualnu fantaziju i šokirale mnoge: 'Laknulo mi je kad sam shvatila da nisam jedina'

shutterstock
VL
Autor
Večernji hr
08.05.2026.
u 20:56

Reddit bruji o novom seksualnom trendu, a evo što o njemu imaju reći stručnjaci.

Na platformi Reddit posljednjih se mjeseci sve češće raspravlja o jednoj specifičnoj seksualnoj fantaziji koja, sudeći prema komentarima korisnica, zanima velik broj žena. Riječ je o želji za zamjenom tradicionalnih seksualnih uloga te iskustvu penetracije i ejakulacije tijekom odnosa. Mnoge korisnice otvoreno priznaju da ih privlači ideja dominacije, preuzimanja inicijative i mogućnosti da partneru pruže iskustvo koje se tradicionalno povezuje s muškom seksualnošću.

Jedan korisnik Reddita podijelio je ispovijest svoje partnerice koja je priznala da ju uzbuđuje sama pomisao na takav seksualni čin. Napisao je kako njegova djevojka mašta o osjećaju kontrole i fizičke povezanosti. Objava je izazvala lavinu komentara žena koje su priznale da imaju slične želje, a neke su napisale kako ih posebno privlači ideja seksualnog iskustva iz potpuno drugačije perspektive.

Pojedine korisnice komentirale su da često razmišljaju o seksualnim pomagalima koja simuliraju mušku anatomiju i ejakulaciju. Dio njih priznao je da ih ne zanima sama anatomija, nego psihološki osjećaj moći i aktivnije seksualne uloge. „Ne prestajem razmišljati o tome koliko bih voljela imati penis”, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala da joj je laknulo kada je shvatila da nije jedina s takvim fantazijama. Seksualne igračke koje oponašaju ejakulaciju posljednjih su godina sve popularnije, a razloge toga objasnila je seksualna edukatorica Annabelle Knight. Smatra da interes za ovakve proizvode pokazuje kako se seksualne uloge i dinamika među partnerima mijenjaju. Mnoge žene, tvrdi, žele istraživati dominantniju ili aktivniju ulogu tijekom seksa, a seksualna pomagala omogućuju im upravo takvo iskustvo.

Tema je ponovno otvorila i rasprave o teorijama Sigmund Freud, posebno njegovu konceptu „zavisti na penisu”, koji je desetljećima bio jedna od najkontroverznijih ideja psihoanalize. Freud je smatrao da penis simbolizira društvenu i psihološku moć, no suvremeni stručnjaci naglašavaju da današnje seksualne fantazije imaju mnogo kompleksnije značenje od same anatomije. Seksologinja Courtney Boyer objašnjava kako se ovakve fantazije češće povezuju s osjećajem kontrole i inicijative nego sa stvarnom željom za muškim spolnim organom.

Prema njezinim riječima, mnoge žene ne žele „biti muškarci”, nego ih privlači simbolika moći i slobode koja se tradicionalno povezivala s muškom seksualnošću. Dodaje kako seksualnost nije isključivo biološka, nego i psihološka te društvena kategorija. Fantazije često proizlaze iz želje za istraživanjem novih uloga, pomicanjem granica i iskustvom koje djeluje zabranjeno ili neuobičajeno. Zbog toga teme poput dominacije, zamjene uloga i seksualne kontrole posljednjih godina postaju sve prisutnije u online raspravama, podcastima i modernoj seksualnoj edukaciji, prenosi Metro.
Ključne riječi
reddit lažni penis pegging Sigmund Freud zavist na penisu seks

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar juma
juma
21:15 08.05.2026.

A kamo misle gurati ta pomagala? Nadam se ne tamo gdje sam u prvi mah pomislio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

OPASAN INTERNETSKI TREND

Tinejdžeri pokrenuli novi opasan trend na TikToku, liječnička struka na nogama: 'Ne znamo kakve će biti posljedice'

Na društvenim mrežama, pogotovo TikToku, širi se alarmantan trend korištenja neregistriranih i potencijalno opasnih peptida za brzo mršavljenje i tamnjenje kože. Dok influenceri promoviraju ove supstance kao prečac do savršenog izgleda, liječnici i psiholozi upozoravaju na teške i nepredvidive posljedice, pogotovo za mlade čija su tijela još u razvoju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!