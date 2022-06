'Ostavila sam dečka jer me stalno varao, a sada sam trudna s njegovim djetetom i ne želim mu reći'

- Napokon sam se počela oporavljati od prekida s bivšim dečkom koji me je stalno varao, a onda sam saznala da sam trudna s njegovim djetetom. Moja trudnoća je bila pravo čudo jer imam 40 godina i mislila sam da je prekasno za djecu, a uz to smo i stalno koristili prezervative. Sretna sam zbog djeteta, ali voljela bih da mu otac nije lažljivac i nevjerni muškarac koji mi je slomio srce više puta. Ne želim da ima ikakve veze s djetetom i ne želim da se vrati - napisala je jedna žena za The Sun.

Bili su zajedno tri godine, a prekinula je s njim prije dva mjeseca kada je otkrila da je spavao s dvije žene na poslu. Prije toga ga je uhvatila dva puta u prevari, te je pronašla poruke i druge dokaze da je bio i na stranicama za upoznavanje. Obećao joj je da ju voli da će prestati s tim, ali ubrzo nakon toga sve je opet ponovio.

- Nekoliko dana nakon prekida, počeo se viđati s drugom ženom, što pokazuje koliko sam mu značila. Blokirala sam ga na društvenim mrežama i na telefonu, a izbrisala sam i sve fotografije s njim. Jedva čekam biti mama, ali trudnoća mi je do sada bila vrlo teška i imam jake mučnine. Ne znam trebam li mu reći. Ja želim to sve učiniti i proći sama jer će i bebi biti bolje bez njega - nastavila je.

- Ne postoji zakonska obveza da mu kažete da ste trudni, ali možda će vas to kasnije mučiti. Ako ste mislite da se možete snaći kao samohrana majka i da ne trebate njegovu financijsku pomoć, onda mu ne trebate ništa reći. Ipak, imajte na umu da će vaše dijete imati pitanja o ocu i možda će ga htjeti upoznati. Ako vaš bivši ne zna da postoji, to bi moglo uzrokovati probleme. Moguće i da bi vam vaše dijete zamjeralo što njegov otac nije bio u njegovom životu. Razmislite kako biste se osjećali da dođe do toga i što biste rekli djetetu. Možda ćete se osjećati malo drugačije kada se smanji ta vaša ljutnja prema njemu, Također, zatražite podršku od prijatelja i obitelji, kako ne biste ovo prolazili potpuno sami - odgovorila joj je Deidre.

