Ostala trudna unatoč spirali: Kada je rodila, imala je što vidjeti

U današnje vrijeme postoje mnogobrojni načini kontracepcije, ali nisu uvijek učinkoviti. To može potvrditi jedna majka (34) iz Vijetnama koja je rodila bebu iako je imala kontracepcijsku spiralu, a njezino dijete itekako ju je podsjetilo na to tijekom rođenja, prenosi UNILAD.



Prije dvije godine, ova majka dvoje djece ugradila je spiralu, kao metodu kontracepcije. No, nakon nekog vremena, shvatila je da je ostala trudna.

Foto: CEN/@khoasan2BVDKQT

Dijete je rodila je u Hai Phong International Hospital u gradu Hai Phong u Vijetnamu, to joj je treće dijete. Mališan je rođen zdrav, a sa sobom je pri dolasku na svijet "ponio" majčinu spiralu. Fotografije pokazuju kako mališan čvrsto drži spiralu u ruci, kao da je suvenir njegovog vremena provedenog u majčinoj utrobi.



Liječnik Tran Viet Phuong rekao je kako je mališan rođen držeći spiralu u svojoj ruci, a njemu se cijela stvar činila jako zanimljiva pa je odlučio uslikati taj neobičan događaj. Fotografije su podijeljene na društvenim mrežama bolnice i brzo su privukle veliku pažnju.

Foto: CEN/@khoasan2BVDKQT

Phuong objašnjava kako je spirala, vrlo vjerojatno, pomaknuta sa svog originalnog položaja u maternici te je tako postala neučinkovita i tako je majka ostala trudna. Kada je ugrađena ispravno, spirala je učinkovita čak 99% te može trajati 5 do 10 godina.



Suvremeni intrauterini ulošci, tj. spirale, obično su maleni i imaju oblik slova 'T', te sadrže bakar ili levonorgestrel, a uvode se u sluznicu šupljine maternice. Predstavljaju oblik dugoročne reverzibilne zaštite od začeća. Među različitim metodama zaštite od začeća korisnice su, uz kontraceptivne implantate, najzadovoljnije.



Koristi je preko 150 milijuna žena diljem svijeta, pa je tako najšire korištena reverzibilna metoda kontracepcije. Učestalost uporabe u europskim zemljama iznosi oko 20%, u SAD-u svega 1%, dok u Hrvatskoj oko 2% žena reproduktivne dobi rabi intrauterinu kontracepciju kao metodu zaštite od neželjene trudnoće.

