Što boja vašeg doma govori o vama? Imamo loše vijesti za ljude s crvenim zidovima!

Odabir boje zidova jedna je od onih odluka nad kojima se lako izgubi nekoliko sati, osobito ako niste sigurni želite li igrati na sigurno ili se odvažiti na nešto hrabrije. No prema psiholozima, boja koju birate za svoj dom nije samo estetsko pitanje – ona može otkriti puno o vama i značajno utjecati na vaše raspoloženje, koncentraciju i svakodnevno funkcioniranje.

Geoff Beattie, profesor psihologije na Sveučilištu Edge Hill, tvrdi da je izbor boja u interijeru duboko psihološki proces. “Sve veći broj neuroznanstvenih, bihevioralnih i psiholoških istraživanja pokazuje da boja nije samo stvar osobnog ukusa”, ističe za The Conversation, “Nijanse koje nas okružuju utječu na naša emocionalna stanja, kognitivne performanse, društvene interakcije, san – pa čak i dugoročnu psihološku dobrobit. Drugim riječima, boje zidova mogu oblikovati naš svakodnevni život više nego što mislimo”.

Ako želite potaknuti kreativnost i lakše rješavati probleme, Beattie preporučuje prigušene zelene tonove. S druge strane, crveni zidovi mogu otežati fokus i koncentraciju, osobito u prostorima namijenjenima radu.

Bijela, siva i bež: Neutralne boje često su prvi izbor onih koji žele igrati na sigurno. “Neutralne nijanse poput bijele, sive i bež imaju nisku vizualnu stimulaciju, što može pomoći u smanjenju stresa i senzornog preopterećenja”, objašnjava Beattie, “Također pojačavaju osjećaj prostranosti i dobro funkcioniraju u različitim životnim fazama”. Ipak, upozorava da kontekst i rasvjeta igraju ključnu ulogu. Hladne sive ili izrazito bijele boje u slabo osvijetljenim prostorima mogu djelovati sterilno, pa čak i izazvati osjećaj tuge.

Plava i zelena: Zelena je snažno povezana s prirodom, obnavljanjem i mentalnim oporavkom, dok plava – koja asocira na nebo i vodu – često djeluje umirujuće. No i ovdje vrijedi pravilo umjerenosti. “Za dugoročnu udobnost bolje je birati nijanse niske do srednje zasićenosti”, savjetuje profesor, “Prigušena zelena ili plava povezuju se s povećanom kreativnošću i boljim rješavanjem problema. Radna soba u tim tonovima može vas učiniti produktivnijima, a da toga niste ni svjesni”.

Žuta: Žuta može unijeti vedrinu u prostor, ali samo ako se koristi promišljeno. “Tople, energične boje najbolje je rezervirati za društvene ili aktivne prostore”, kaže Beattie. Meka, pastelna žuta djeluje veselo zbog povezanosti sa sunčevom svjetlošću, dok izrazito jake nijanse mogu povećati nemir i napetost.

Crvena: Crvena je snažna i stimulativna boja, ali nije idealna za svaki prostor. “Crveni naglasci mogu u početku djelovati dinamično, no u prostorima za rad mogu otežati smiren fokus i jasno razmišljanje”, upozorava stručnjak. Ipak, u spavaćoj sobi crvena može imati sasvim drugačiji učinak – istraživanja sugeriraju da može potaknuti strast i povećati osjećaj privlačnosti.