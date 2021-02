Optička iluzija: Gledajte u ovu sliku 10 sekundi i boje bi trebale nestati

Ovu je mozgalicu na Twitteru podijelio korisnik Gizmo koji je napisao kako treba 'gledati u crnu točku deset sekundi i boje će nestati.'

Zahvaljujući optičkoj varci cijela bi slika naime trebala postati bež boje, a Gizmo objašnjava da je razlog to što ljudsko oko pravilno može vidjeti samo na malom dijelu mrežnice.

- Dakle, da bismo vidjeli cijelu sliku, moramo malo pomaknuti oko, tad mozak 'izgradi' sve sa slike - kaže on.

So apparently this optical illusion makes this picture do something if you stare at it for more than 10 seconds... pic.twitter.com/K1NfSBKeCL